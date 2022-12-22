https://ria.ru/20221222/konsultatsii-1840493682.html

"Росатом" назвал консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС полезными и откровенными

"Росатом" назвал консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС полезными и откровенными - РИА Новости, 22.12.2022

"Росатом" назвал консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС полезными и откровенными

Консультации между Россией и МАГАТЭ по вопросам безопасности Запорожской АЭС, прошедшие в четверг в Москве, были предметными, полезными и откровенными, сообщил... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:25

2022-12-22T12:25

2022-12-22T12:42

россия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

алексей лихачев

александр трембицкий

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Консультации между Россией и МАГАТЭ по вопросам безопасности Запорожской АЭС, прошедшие в четверг в Москве, были предметными, полезными и откровенными, сообщил "Росатом" по их итогам."Обе стороны расценили состоявшийся разговор как предметный, полезный и откровенный", - говорится в сообщении.На консультациях была отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании зоны безопасности ЗАЭС, эти контакты будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст документа в максимально сжатые сроки, отметил "Росатом".Делегацию РФ возглавлял генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, делегацию МАГАТЭ - гендиректор агентства Рафаэль Гросси. С российской стороны в консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский и заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

https://ria.ru/20221221/vstrecha-1840211930.html

https://ria.ru/20221222/magate-1840479674.html

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россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, алексей лихачев, александр трембицкий