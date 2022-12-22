https://ria.ru/20221222/konsultatsii-1840493682.html
"Росатом" назвал консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС полезными и откровенными
"Росатом" назвал консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС полезными и откровенными - РИА Новости, 22.12.2022
"Росатом" назвал консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС полезными и откровенными
Консультации между Россией и МАГАТЭ по вопросам безопасности Запорожской АЭС, прошедшие в четверг в Москве, были предметными, полезными и откровенными, сообщил... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:25
2022-12-22T12:25
2022-12-22T12:42
россия
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
алексей лихачев
александр трембицкий
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Консультации между Россией и МАГАТЭ по вопросам безопасности Запорожской АЭС, прошедшие в четверг в Москве, были предметными, полезными и откровенными, сообщил "Росатом" по их итогам."Обе стороны расценили состоявшийся разговор как предметный, полезный и откровенный", - говорится в сообщении.На консультациях была отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании зоны безопасности ЗАЭС, эти контакты будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст документа в максимально сжатые сроки, отметил "Росатом".Делегацию РФ возглавлял генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, делегацию МАГАТЭ - гендиректор агентства Рафаэль Гросси. С российской стороны в консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский и заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
https://ria.ru/20221221/vstrecha-1840211930.html
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россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, алексей лихачев, александр трембицкий
Россия, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Александр Трембицкий
12:25 22.12.2022 (обновлено: 12:42 22.12.2022)
"Росатом" назвал консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС полезными и откровенными
"Росатом": Россия и МАГАТЭ оценили консультации в Москве как полезные и откровенные