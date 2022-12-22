https://ria.ru/20221222/konkurs-1840452146.html

В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина 2023 года

В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022

В Москве открыли прием работ на конкурс имени Андрея Стенина 2023 года

Оргкомитет девятого Международного конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина объявил прием работ 2023 года. Конкурс носит имя специального... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:00

2022-12-22T11:00

2022-12-22T11:02

новости агентства

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

россия

фотография

москва

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Оргкомитет девятого Международного конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина объявил прием работ 2023 года. Конкурс носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания. По традиции ежегодное фотосоревновние стартовало в день рождения Андрея Стенина – 22 декабря.Свои работы фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках. Число номинаций и категорий в 2023 году осталось неизменным: четыре номинации - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2023 года включительно.Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.Конкурс нового года также сохраняет традицию выставочных турне своих победителей по российским и зарубежным городам. Роуд-шоу дает возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы аудитории по всему миру, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности. География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году уже объединила свыше сорока городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник о старте конкурса-2023: "Декабрь для команды конкурса имени Андрея Стенина всегда наполнен радостью и волнением: мы с нетерпением ждем работы нового года, надеемся на новые профессиональные прорывы наших участников. Говорят, что дорогу осилит идущий. Профессиональный фотографический мир ценит наш конкурс. Мы имеем свое имя, мы им очень гордимся и будем продолжать идти по нашему пути только вперед. И, безусловно, мы желаем всем новым участникам нашего конкурса удачи и победы!".Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2022 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами его нескольких номинаций стали Общеарабский информационный холдинг Аль-МаядинТВ и Международный комитет Красного Креста (МККК).О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания)(Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20221125/pobediteli-1834317917.html

https://ria.ru/20221216/fotoproekt-1839223922.html

россия

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, фотография, москва, миа "россия сегодня"