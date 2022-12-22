https://ria.ru/20221222/kandidatury-1840544316.html

В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов

В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов - РИА Новости, 22.12.2022

В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов

Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству поддержали в четверг... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:38

2022-12-22T14:38

2022-12-22T14:38

политика

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совет федерации рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству поддержали в четверг внесённые президентом кандидатуры на должности прокуроров новых российских регионов. Были предложены кандидатуры Глеба Михайлова – на должность прокурора ЛНР, Кирилла Осипчука – прокурора Запорожской области, Андрея Петрова – прокурора Херсонской области и Андрея Спивака – прокурора Донецкой Народной Республики. Согласно конституции, президент назначает прокуроров субъектов Федерации после согласования с Советом Федерации. В пятницу на заседании Совфеда сенаторы заслушают информацию о решении комитетов, после чего оно будет направлено президенту.

https://ria.ru/20221214/zakon-1838621343.html

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политика, луганская народная республика, андрей петров, херсонская область , запорожская область, совет федерации рф