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В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов
В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов - РИА Новости, 22.12.2022
В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов
Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству поддержали в четверг... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:38
2022-12-22T14:38
2022-12-22T14:38
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству поддержали в четверг внесённые президентом кандидатуры на должности прокуроров новых российских регионов. Были предложены кандидатуры Глеба Михайлова – на должность прокурора ЛНР, Кирилла Осипчука – прокурора Запорожской области, Андрея Петрова – прокурора Херсонской области и Андрея Спивака – прокурора Донецкой Народной Республики. Согласно конституции, президент назначает прокуроров субъектов Федерации после согласования с Советом Федерации. В пятницу на заседании Совфеда сенаторы заслушают информацию о решении комитетов, после чего оно будет направлено президенту.
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В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов
В СФ поддержали внесенные президентом кандидатуры на должности прокуроров новых регионов