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В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов - РИА Новости, 22.12.2022
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В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов
В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов - РИА Новости, 22.12.2022
В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов
Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству поддержали в четверг... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:38
2022-12-22T14:38
политика
луганская народная республика
андрей петров
херсонская область
запорожская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству поддержали в четверг внесённые президентом кандидатуры на должности прокуроров новых российских регионов. Были предложены кандидатуры Глеба Михайлова – на должность прокурора ЛНР, Кирилла Осипчука – прокурора Запорожской области, Андрея Петрова – прокурора Херсонской области и Андрея Спивака – прокурора Донецкой Народной Республики. Согласно конституции, президент назначает прокуроров субъектов Федерации после согласования с Советом Федерации. В пятницу на заседании Совфеда сенаторы заслушают информацию о решении комитетов, после чего оно будет направлено президенту.
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политика, луганская народная республика, андрей петров, херсонская область , запорожская область, совет федерации рф
Политика, Луганская Народная Республика, Андрей Петров, Херсонская область , Запорожская область, Совет Федерации РФ
14:38 22.12.2022
 
В Совфеде поддержали кандидатуры на должности прокуроров новых регионов

В СФ поддержали внесенные президентом кандидатуры на должности прокуроров новых регионов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФойе здания Совета Федерации РФ
Фойе здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Фойе здания Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству поддержали в четверг внесённые президентом кандидатуры на должности прокуроров новых российских регионов.
Были предложены кандидатуры Глеба Михайлова – на должность прокурора ЛНР, Кирилла Осипчука – прокурора Запорожской области, Андрея Петрова – прокурора Херсонской области и Андрея Спивака – прокурора Донецкой Народной Республики.
Согласно конституции, президент назначает прокуроров субъектов Федерации после согласования с Советом Федерации.
В пятницу на заседании Совфеда сенаторы заслушают информацию о решении комитетов, после чего оно будет направлено президенту.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 15:35
Совфед одобрил закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаАндрей ПетровХерсонская областьЗапорожская областьСовет Федерации РФ
 
 
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