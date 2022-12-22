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Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35 - РИА Новости, 22.12.2022
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Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35 - РИА Новости, 22.12.2022
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
Нидерланды направят в Польшу в 2023 году восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Восточной Европой,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:34
2022-12-22T21:34
в мире
нидерланды
польша
восточная европа
нато
f-35
f-16
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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Нидерланды направят в Польшу в 2023 году восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Восточной Европой, сообщили в минобороны страны. "Минобороны Нидерландов направит в Польшу восемь истребителей F-35 для защиты восточного фланга НАТО… Они будут наблюдать за воздушным пространством НАТО над Восточной Европой", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг. Отмечается, что истребители ВВС Нидерландов будут находиться в Польше в феврале и марте 2023 года. Нидерланды значительно расширили военное присутствие НАТО в Восточной Европе. С начала военной операции РФ на Украине голландцы направили несколько истребителей F-35 и F-16 для патрулирования воздушного пространства над восточным флангом зоны альянса. Так, в Болгарии дислоцированы четыре истребителя F-35, которые будут вести наблюдение за воздушным пространством до конца мая. В середине апреля Нидерланды направили 150 военных в Словакию для развертывания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, уже более пяти лет голландская армия участвует в передовом присутствии НАТО в Литве.
https://ria.ru/20221215/istrebitel-1839026046.html
https://ria.ru/20221222/nato-1840591479.html
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в мире, нидерланды, польша, восточная европа, нато, f-35, f-16
В мире, Нидерланды, Польша, Восточная Европа, НАТО, F-35, F-16
21:34 22.12.2022
 
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35

Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО

© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Madelyn BrownИстребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Madelyn Brown
Истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Нидерланды направят в Польшу в 2023 году восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Восточной Европой, сообщили в минобороны страны.
"Минобороны Нидерландов направит в Польшу восемь истребителей F-35 для защиты восточного фланга НАТО… Они будут наблюдать за воздушным пространством НАТО над Восточной Европой", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг.
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Отмечается, что истребители ВВС Нидерландов будут находиться в Польше в феврале и марте 2023 года.
Нидерланды значительно расширили военное присутствие НАТО в Восточной Европе. С начала военной операции РФ на Украине голландцы направили несколько истребителей F-35 и F-16 для патрулирования воздушного пространства над восточным флангом зоны альянса. Так, в Болгарии дислоцированы четыре истребителя F-35, которые будут вести наблюдение за воздушным пространством до конца мая. В середине апреля Нидерланды направили 150 военных в Словакию для развертывания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, уже более пяти лет голландская армия участвует в передовом присутствии НАТО в Литве.
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