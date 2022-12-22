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Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории для молодежи - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории для молодежи
Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории для молодежи - РИА Новости, 22.12.2022
Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории для молодежи
Молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении, необходимо дать молодым людям прочную опору в виде достоверных знаний и внедрить РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:33
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общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении, необходимо дать молодым людям прочную опору в виде достоверных знаний и внедрить отдельный академический курс по истории российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин."В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство, оно всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний. И с этой целью, в том числе, разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.Путин отметил, что сейчас особенно важны проекты с просветительской направленностью. Он добавил, что инструменты для этого в России имеются.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:33 22.12.2022 (обновлено: 16:54 22.12.2022)
 
Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории для молодежи

Путин заявил о необходимости дать молодежи прочную опору в виде знаний об истории

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении, необходимо дать молодым людям прочную опору в виде достоверных знаний и внедрить отдельный академический курс по истории российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство, оно всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний. И с этой целью, в том числе, разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.
Путин отметил, что сейчас особенно важны проекты с просветительской направленностью. Он добавил, что инструменты для этого в России имеются.
Дети за компьютерами - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 16:29
В России запустили образовательную платформу "Магия знаний: история России"
 
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