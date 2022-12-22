https://ria.ru/20221222/istoriya-1840592614.html

Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории для молодежи

Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории для молодежи - РИА Новости, 22.12.2022

Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории для молодежи

Молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении, необходимо дать молодым людям прочную опору в виде достоверных знаний и внедрить РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:33

2022-12-22T16:33

2022-12-22T16:54

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении, необходимо дать молодым людям прочную опору в виде достоверных знаний и внедрить отдельный академический курс по истории российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин."В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство, оно всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний. И с этой целью, в том числе, разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.Путин отметил, что сейчас особенно важны проекты с просветительской направленностью. Он добавил, что инструменты для этого в России имеются.

https://ria.ru/20221221/istoriya-1840300330.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия