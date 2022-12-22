https://ria.ru/20221222/infrastruktura-1840666796.html

Путин: приоритетом 2023 года будет развитие инфраструктуры внутри страны

Путин: приоритетом 2023 года будет развитие инфраструктуры внутри страны - РИА Новости, 22.12.2022

Путин: приоритетом 2023 года будет развитие инфраструктуры внутри страны

Приоритетом 2023 года является развитие инфраструктуры внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:55

2022-12-22T19:55

2022-12-22T19:55

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Приоритетом 2023 года является развитие инфраструктуры внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. "Что является приоритетом 2023? Развитие инфраструктуры. Это обязательно", - сказал Путин во время пресс-подхода к представителям СМИ. Президент отметил, что среди таких проектов - Восточный полигон, Дорога Север-Юг, аэропорты.

https://ria.ru/20221213/zakon-1838378226.html

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общество, владимир путин, россия