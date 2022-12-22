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Путин: приоритетом 2023 года будет развитие инфраструктуры внутри страны - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин: приоритетом 2023 года будет развитие инфраструктуры внутри страны
Путин: приоритетом 2023 года будет развитие инфраструктуры внутри страны - РИА Новости, 22.12.2022
Путин: приоритетом 2023 года будет развитие инфраструктуры внутри страны
Приоритетом 2023 года является развитие инфраструктуры внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:55
2022-12-22T19:55
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Приоритетом 2023 года является развитие инфраструктуры внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. "Что является приоритетом 2023? Развитие инфраструктуры. Это обязательно", - сказал Путин во время пресс-подхода к представителям СМИ. Президент отметил, что среди таких проектов - Восточный полигон, Дорога Север-Юг, аэропорты.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
19:55 22.12.2022
 
Путин: приоритетом 2023 года будет развитие инфраструктуры внутри страны

Президент Путин: приоритетом 2023 года будет развитие инфраструктуры внутри страны

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Приоритетом 2023 года является развитие инфраструктуры внутри страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Что является приоритетом 2023? Развитие инфраструктуры. Это обязательно", - сказал Путин во время пресс-подхода к представителям СМИ.
Президент отметил, что среди таких проектов - Восточный полигон, Дорога Север-Юг, аэропорты.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 16:27
ГД приняла закон о повышении ответственности для критической инфраструктуры
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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