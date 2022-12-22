Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/inflyatsiya-1840663065.html
Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России
Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России - РИА Новости, 22.12.2022
Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России
Плохо, что в России есть инфляция, но хорошо, что она ниже, чем в государствах G20, в стране идет тенденция на снижение этого показателя, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:32
2022-12-22T19:32
владимир путин
цены на нефть
экономика
россия
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Плохо, что в России есть инфляция, но хорошо, что она ниже, чем в государствах G20, в стране идет тенденция на снижение этого показателя, заявил президент РФ Владимир Путин. "Инфляция будет в этом году чуть побольше 12%. И это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах "двадцатки". Нехорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах. А на следующий год, по результатам работы экономики в первом квартале - во всяком случае мы на это надеемся - будет стремиться к целевым показателям в объеме 4-5%. И это очень хороший тренд в отличие от некоторых других стран "двадцатки", где тренд, наоборот, на повышение", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ.
https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, цены на нефть, экономика, россия, большая двадцатка
Владимир Путин, Цены на нефть, Экономика, Россия, Большая двадцатка
19:32 22.12.2022
 
Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России

Президент Путин заявил, что инфляция в России ниже, чем в государствах G20

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Плохо, что в России есть инфляция, но хорошо, что она ниже, чем в государствах G20, в стране идет тенденция на снижение этого показателя, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Инфляция будет в этом году чуть побольше 12%. И это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах "двадцатки". Нехорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах. А на следующий год, по результатам работы экономики в первом квартале - во всяком случае мы на это надеемся - будет стремиться к целевым показателям в объеме 4-5%. И это очень хороший тренд в отличие от некоторых других стран "двадцатки", где тренд, наоборот, на повышение", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 23:02
Итоги года: Банк России остался без брошек, но взял верх над инфляцией
 
Владимир ПутинЦены на нефтьЭкономикаРоссияБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала