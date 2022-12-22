https://ria.ru/20221222/inflyatsiya-1840663065.html
Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России
Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России - РИА Новости, 22.12.2022
Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России
Плохо, что в России есть инфляция, но хорошо, что она ниже, чем в государствах G20, в стране идет тенденция на снижение этого показателя, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:32
2022-12-22T19:32
2022-12-22T19:32
владимир путин
цены на нефть
экономика
россия
большая двадцатка
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Плохо, что в России есть инфляция, но хорошо, что она ниже, чем в государствах G20, в стране идет тенденция на снижение этого показателя, заявил президент РФ Владимир Путин. "Инфляция будет в этом году чуть побольше 12%. И это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах "двадцатки". Нехорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах. А на следующий год, по результатам работы экономики в первом квартале - во всяком случае мы на это надеемся - будет стремиться к целевым показателям в объеме 4-5%. И это очень хороший тренд в отличие от некоторых других стран "двадцатки", где тренд, наоборот, на повышение", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ.
https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html
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РИА Новости
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владимир путин, цены на нефть, экономика, россия, большая двадцатка
Владимир Путин, Цены на нефть, Экономика, Россия, Большая двадцатка
Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России
Президент Путин заявил, что инфляция в России ниже, чем в государствах G20
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Плохо, что в России есть инфляция, но хорошо, что она ниже, чем в государствах G20, в стране идет тенденция на снижение этого показателя, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Инфляция будет в этом году чуть побольше 12%. И это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах "двадцатки". Нехорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах. А на следующий год, по результатам работы экономики в первом квартале - во всяком случае мы на это надеемся - будет стремиться к целевым показателям в объеме 4-5%. И это очень хороший тренд в отличие от некоторых других стран "двадцатки", где тренд, наоборот, на повышение", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ.