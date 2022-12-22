https://ria.ru/20221222/inflyatsiya-1840663065.html

Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России

Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России - РИА Новости, 22.12.2022

Путин отметил тенденцию на снижение инфляции в России

Плохо, что в России есть инфляция, но хорошо, что она ниже, чем в государствах G20, в стране идет тенденция на снижение этого показателя, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:32

2022-12-22T19:32

2022-12-22T19:32

владимир путин

цены на нефть

экономика

россия

большая двадцатка

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Плохо, что в России есть инфляция, но хорошо, что она ниже, чем в государствах G20, в стране идет тенденция на снижение этого показателя, заявил президент РФ Владимир Путин. "Инфляция будет в этом году чуть побольше 12%. И это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах "двадцатки". Нехорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах. А на следующий год, по результатам работы экономики в первом квартале - во всяком случае мы на это надеемся - будет стремиться к целевым показателям в объеме 4-5%. И это очень хороший тренд в отличие от некоторых других стран "двадцатки", где тренд, наоборот, на повышение", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ.

https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html

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владимир путин, цены на нефть, экономика, россия, большая двадцатка