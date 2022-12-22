Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/gossovet-1840652092.html
Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета
Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета - РИА Новости, 22.12.2022
Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил рабочую группу Госсовета по молодежной политике и выразил надежду, что все наработанные предложения будут в ходе... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:51
2022-12-22T18:51
политика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840621629_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_ecd04be4b89381ab939ee5f9c7b69dad.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил рабочую группу Госсовета по молодежной политике и выразил надежду, что все наработанные предложения будут в ходе совместной работы реализованы. Путин в четверг провел заседание Государственного совета по молодежной политике. "Уважаемые коллеги, у нас есть проект перечня поручений, в котором изложено все, чем занималась и что считает необходимым активизировать в нашей работе и комиссия госсовета и правительство. Здесь, конечно, ключевой вопрос - разработка и утверждение стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации. Дальше речь идет о создании эффективной среды для самореализации молодежи, вопросы уровня заработной платы, организации работы труда соответствующих работников, и так далее", - сказал Путин, завершая заседание. Президент выразил надежду, что присутствующие знакомы с этим проектом перечня поручений и поинтересовался, есть ли какие-то замечания к нему. "Я так понимаю, что если Антон Германович (Силуанов, глава Минфина - ред.) руку не поднимает, то он со всем согласен", - спросил президент под смех в зале. "Я хочу поблагодарить рабочую группу Госсовета и надеюсь, что наработанные предложения будут в ходе совместной работы реализованы", - заключил Путин.
https://ria.ru/20221222/volontery-1840602953.html
https://ria.ru/20221222/rosmolodezh-1840623325.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840621629_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_5ec20b6de500c3f1192a16c61ceb5994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
18:51 22.12.2022
 
Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета

Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета по молодежной политике

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаседание Государственного Совета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях
Заседание Государственного Совета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание Государственного Совета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил рабочую группу Госсовета по молодежной политике и выразил надежду, что все наработанные предложения будут в ходе совместной работы реализованы.
Путин в четверг провел заседание Государственного совета по молодежной политике.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:55
Путин призвал поддержать порыв молодежи участвовать в волонтерских проектах
"Уважаемые коллеги, у нас есть проект перечня поручений, в котором изложено все, чем занималась и что считает необходимым активизировать в нашей работе и комиссия госсовета и правительство. Здесь, конечно, ключевой вопрос - разработка и утверждение стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации. Дальше речь идет о создании эффективной среды для самореализации молодежи, вопросы уровня заработной платы, организации работы труда соответствующих работников, и так далее", - сказал Путин, завершая заседание.
Президент выразил надежду, что присутствующие знакомы с этим проектом перечня поручений и поинтересовался, есть ли какие-то замечания к нему.
"Я так понимаю, что если Антон Германович (Силуанов, глава Минфина - ред.) руку не поднимает, то он со всем согласен", - спросил президент под смех в зале.
"Я хочу поблагодарить рабочую группу Госсовета и надеюсь, что наработанные предложения будут в ходе совместной работы реализованы", - заключил Путин.
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 17:55
Росмолодежь будет организовывать встречи с героями спецоперации
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала