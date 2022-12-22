https://ria.ru/20221222/gossovet-1840652092.html
Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета
Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета - РИА Новости, 22.12.2022
Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил рабочую группу Госсовета по молодежной политике и выразил надежду, что все наработанные предложения будут в ходе... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:51
2022-12-22T18:51
2022-12-22T18:51
политика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840621629_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_ecd04be4b89381ab939ee5f9c7b69dad.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил рабочую группу Госсовета по молодежной политике и выразил надежду, что все наработанные предложения будут в ходе совместной работы реализованы. Путин в четверг провел заседание Государственного совета по молодежной политике. "Уважаемые коллеги, у нас есть проект перечня поручений, в котором изложено все, чем занималась и что считает необходимым активизировать в нашей работе и комиссия госсовета и правительство. Здесь, конечно, ключевой вопрос - разработка и утверждение стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации. Дальше речь идет о создании эффективной среды для самореализации молодежи, вопросы уровня заработной платы, организации работы труда соответствующих работников, и так далее", - сказал Путин, завершая заседание. Президент выразил надежду, что присутствующие знакомы с этим проектом перечня поручений и поинтересовался, есть ли какие-то замечания к нему. "Я так понимаю, что если Антон Германович (Силуанов, глава Минфина - ред.) руку не поднимает, то он со всем согласен", - спросил президент под смех в зале. "Я хочу поблагодарить рабочую группу Госсовета и надеюсь, что наработанные предложения будут в ходе совместной работы реализованы", - заключил Путин.
https://ria.ru/20221222/volontery-1840602953.html
https://ria.ru/20221222/rosmolodezh-1840623325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840621629_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_5ec20b6de500c3f1192a16c61ceb5994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета
Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета по молодежной политике
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил рабочую группу Госсовета по молодежной политике и выразил надежду, что все наработанные предложения будут в ходе совместной работы реализованы.
Путин в четверг провел заседание Государственного совета по молодежной политике.
"Уважаемые коллеги, у нас есть проект перечня поручений, в котором изложено все, чем занималась и что считает необходимым активизировать в нашей работе и комиссия госсовета и правительство. Здесь, конечно, ключевой вопрос - разработка и утверждение стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации. Дальше речь идет о создании эффективной среды для самореализации молодежи, вопросы уровня заработной платы, организации работы труда соответствующих работников, и так далее", - сказал Путин, завершая заседание.
Президент выразил надежду, что присутствующие знакомы с этим проектом перечня поручений и поинтересовался, есть ли какие-то замечания к нему.
"Я так понимаю, что если Антон Германович (Силуанов, глава Минфина - ред.) руку не поднимает, то он со всем согласен", - спросил президент под смех в зале.
"Я хочу поблагодарить рабочую группу Госсовета и надеюсь, что наработанные предложения будут в ходе совместной работы реализованы", - заключил Путин.