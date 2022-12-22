https://ria.ru/20221222/gossovet-1840652092.html

Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета

Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета - РИА Новости, 22.12.2022

Путин выразил надежду на реализацию предложений по итогам Госсовета

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил рабочую группу Госсовета по молодежной политике и выразил надежду, что все наработанные предложения будут в ходе... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:51

2022-12-22T18:51

2022-12-22T18:51

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил рабочую группу Госсовета по молодежной политике и выразил надежду, что все наработанные предложения будут в ходе совместной работы реализованы. Путин в четверг провел заседание Государственного совета по молодежной политике. "Уважаемые коллеги, у нас есть проект перечня поручений, в котором изложено все, чем занималась и что считает необходимым активизировать в нашей работе и комиссия госсовета и правительство. Здесь, конечно, ключевой вопрос - разработка и утверждение стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации. Дальше речь идет о создании эффективной среды для самореализации молодежи, вопросы уровня заработной платы, организации работы труда соответствующих работников, и так далее", - сказал Путин, завершая заседание. Президент выразил надежду, что присутствующие знакомы с этим проектом перечня поручений и поинтересовался, есть ли какие-то замечания к нему. "Я так понимаю, что если Антон Германович (Силуанов, глава Минфина - ред.) руку не поднимает, то он со всем согласен", - спросил президент под смех в зале. "Я хочу поблагодарить рабочую группу Госсовета и надеюсь, что наработанные предложения будут в ходе совместной работы реализованы", - заключил Путин.

https://ria.ru/20221222/volontery-1840602953.html

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политика, владимир путин, россия