https://ria.ru/20221222/germaniya-1840578635.html

Германия передала Украине БРЭМ, автомобили погранслужбы и скорую

Германия передала Украине БРЭМ, автомобили погранслужбы и скорую - РИА Новости, 22.12.2022

Германия передала Украине БРЭМ, автомобили погранслужбы и скорую

Берлин передал Киеву ещё одну немецкую бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2, машину скорой помощи и вилочные погрузчики, следует из списка, РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:50

2022-12-22T15:50

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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Берлин передал Киеву ещё одну немецкую бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2, машину скорой помощи и вилочные погрузчики, следует из списка, опубликованного на сайте правительства Германии. Отмечается, что Берлин передал ещё одну БРЭМ, таким образом, Киев всего получил 13 Bergepanzer 2. Кроме того, новая поставка содержала 13 автомобилей пограничной службы (в общей сложности уже отправлено 78 таких машин). Помимо этого, Германия передала ещё одну машину скорой помощи (всего 35) и два вилочных погрузчика (всего 4). Также к передаче Киеву Берлин готовит сменные системы для погрузчиков грузоподъемностью 15 тонн и обогреватели для полевых условий. Сроки передачи не уточняются. Ранее представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт сказал журналистам, что в бундесвере наблюдается повсеместно дефицит боеприпасов, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, также как и о том, на сколько боевых дней их бы хватило. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221222/germaniya-1840543159.html

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