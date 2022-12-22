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В МИД напомнили говорящей о переговорах Германии о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 22.12.2022
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В МИД напомнили говорящей о переговорах Германии о поставках оружия Киеву
В МИД напомнили говорящей о переговорах Германии о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 22.12.2022
В МИД напомнили говорящей о переговорах Германии о поставках оружия Киеву
Берлин, заявляя о необходимости переговоров с РФ, одновременно подзуживает Владимира Зеленского, поставляя ему оружие, поэтому не может играть роль "честного... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:35
2022-12-22T14:35
в мире
владимир зеленский
мария захарова
олаф шольц
россия
германия
евросоюз
украина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Берлин, заявляя о необходимости переговоров с РФ, одновременно подзуживает Владимира Зеленского, поставляя ему оружие, поэтому не может играть роль "честного брокера", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что важно не дать "нити переговоров" с Россией оборваться. "Если речь идет о переговорах с киевским режимом, с той стороной - я напомню... решение киевского режима на законодательном уровне запретить переговоры с Россией. Скажите, пожалуйста, об этом законе знаем только мы? Зеленский и вся РФ только знает, а в ЕС никто не слышал что ли?" - сказала она. Дипломат подчеркнула, что "если говорить в виде монолога, друг друга обвиняя, и при этом поставлять вооружение киевскому режиму и науськивать его и подзуживать, никаких позитивных результатов не будет". "Германия, по сути, собственноручно сделала себя стороной конфликта и поэтому не может рассчитывать на роль честного брокера. Если она хочет от себя вести какие-то переговоры, никаких проблем нет - пожалуйста", - добавила она. В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
https://ria.ru/20221222/liderstvo-1840513526.html
https://ria.ru/20221222/ssha-1840441708.html
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в мире, владимир зеленский, мария захарова, олаф шольц, россия, германия, евросоюз, украина
В мире, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Олаф Шольц, Россия, Германия, Евросоюз, Украина
14:35 22.12.2022
 
В МИД напомнили говорящей о переговорах Германии о поставках оружия Киеву

МИД: ФРГ подзуживает Киев, поставляя оружие, при этом рассуждая о переговорах с Россией

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Берлин, заявляя о необходимости переговоров с РФ, одновременно подзуживает Владимира Зеленского, поставляя ему оружие, поэтому не может играть роль "честного брокера", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что важно не дать "нити переговоров" с Россией оборваться.
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"Если речь идет о переговорах с киевским режимом, с той стороной - я напомню... решение киевского режима на законодательном уровне запретить переговоры с Россией. Скажите, пожалуйста, об этом законе знаем только мы? Зеленский и вся РФ только знает, а в ЕС никто не слышал что ли?" - сказала она.
Дипломат подчеркнула, что "если говорить в виде монолога, друг друга обвиняя, и при этом поставлять вооружение киевскому режиму и науськивать его и подзуживать, никаких позитивных результатов не будет".
"Германия, по сути, собственноручно сделала себя стороной конфликта и поэтому не может рассчитывать на роль честного брокера. Если она хочет от себя вести какие-то переговоры, никаких проблем нет - пожалуйста", - добавила она.
В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
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В миреВладимир ЗеленскийМария ЗахароваОлаф ШольцРоссияГерманияЕвросоюзУкраина
 
 
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