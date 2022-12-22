https://ria.ru/20221222/donetsk-1840578203.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:49

2022-12-22T15:49

2022-12-22T15:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины