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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:49
2022-12-22T15:49
2022-12-22T15:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка