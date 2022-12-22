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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:29
2022-12-22T15:29
2022-12-22T15:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.08 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
15:29 22.12.2022 (обновлено: 15:30 22.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра