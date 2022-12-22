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Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку
Украинские войска выпустили по Макеевке и Горловке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:41
2022-12-22T16:41
2022-12-22T16:41
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
горловка
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке и Горловке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 15.58 украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.10 по Калининскому району Горловки - восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, горловка, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Горловка, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке и Горловке 19 снарядов