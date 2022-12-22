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Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку

Украинские войска выпустили по Макеевке и Горловке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:41

2022-12-22T16:41

2022-12-22T16:41

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

горловка

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке и Горловке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 15.58 украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.10 по Калининскому району Горловки - восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

макеевка

горловка

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, горловка, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины