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В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки

В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.12.2022

В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки

Два мирных жителя погибли, еще 10 пострадали за сутки в Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T08:20

2022-12-22T08:20

2022-12-22T08:20

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще 10 пострадали за сутки в Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск - ред.) 21 декабря до 08.00 22 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 10 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, донецк