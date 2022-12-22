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В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.12.2022
В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки
Два мирных жителя погибли, еще 10 пострадали за сутки в Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:20
2022-12-22T08:20
2022-12-22T08:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще 10 пострадали за сутки в Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск - ред.) 21 декабря до 08.00 22 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 10 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Донецк
В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки
Штаб ДНР сообщил о двух погибших и десяти пострадавших за сутки в результате обстрелов