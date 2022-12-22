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В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/donbass-1840419139.html
В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.12.2022
В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки
Два мирных жителя погибли, еще 10 пострадали за сутки в Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:20
2022-12-22T08:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донбасс
донецк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще 10 пострадали за сутки в Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск - ред.) 21 декабря до 08.00 22 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 10 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Донецк
08:20 22.12.2022
 
В ДНР два мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки

Штаб ДНР сообщил о двух погибших и десяти пострадавших за сутки в результате обстрелов

Последствия обстрела Пролетарского района Донецка 21 декабря
Последствия обстрела Пролетарского района Донецка 21 декабря
Последствия обстрела Пролетарского района Донецка 21 декабря
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще 10 пострадали за сутки в Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск - ред.) 21 декабря до 08.00 22 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 10 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 14:20Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2022
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