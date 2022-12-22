https://ria.ru/20221222/dnr-1840689649.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 21.49 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:18

2022-12-22T22:18

2022-12-22T22:18

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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стирол

нато

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.49 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.49 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

горловка, донецкая народная республика, украина, в мире, сцкк, стирол, нато