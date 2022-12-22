https://ria.ru/20221222/dnr-1840688146.html

Украинские боевики обстреляли Донецк

Украинские боевики обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские боевики обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:05

2022-12-22T22:05

2022-12-22T22:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg

ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 21.13 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Майорску и по Красному Партизану, выпустив по населенным пунктам четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 20 снарядов калибром 122 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато