Украинские боевики обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 21.13 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Майорску и по Красному Партизану, выпустив по населенным пунктам четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.