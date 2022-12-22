Рейтинг@Mail.ru
В Lufthansa назвали Болгарию "частью России" - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/bolgariya-1840400326.html
В Lufthansa назвали Болгарию "частью России"
В Lufthansa назвали Болгарию "частью России" - РИА Новости, 22.12.2022
В Lufthansa назвали Болгарию "частью России"
Болгарский посол в США Георгий Панайотов заявил, что немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась предоставить сопровождающего для его 12-летнего сына, назвав... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T01:24
2022-12-22T01:24
болгария
софия (город)
сша
lufthansa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564144924_0:0:2884:1622_1920x0_80_0_0_8387cca49c3df0dcfa916f1d634c46b3.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Болгарский посол в США Георгий Панайотов заявил, что немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась предоставить сопровождающего для его 12-летнего сына, назвав Болгарию "частью Российской Федерации", сообщает издание Novinite. "Я отправляю своего сына в Болгарию на Рождество. Он летит (авиакомпанией – ред.) Lufthansa в Софию через Франкфурт. Я заказываю сопровождающего, который бы забрал его с самолета, прибывающего из Вашингтона во Франкфурт, и посадил его на самолет, убывающий в Софию, поскольку аэропорт Франкфурта – большой, а Тео 12 лет, и он никогда не летал один", - цитирует издание заявление Панайотова. Посол Болгарии отметил, что заплатил за сопровождение в аэропорту Франкфурта и получил подтверждение от компании, но в день вылета получил сообщение об отмене услуги. "Причина, приведенная Lufthansa: Болгария – часть Российской Федерации. Это не шутка, а реальный случай, который потрепал мне нервы и травмировал ребенка", - добавил Панайотов. Как пишет издание, позднее дипломат сообщил, что экипаж помог его 12-летнему сыну добраться до самолета, который вылетал из Франкфурта в болгарскую столицу. Панайотов подчеркнул, что не собирается добиваться компенсации от Lufthansa компенсации, но будет требовать объяснений.
https://ria.ru/20221219/zoloto-1839808801.html
https://ria.ru/20221217/bolgariya-1839416779.html
болгария
софия (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564144924_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_b7c4fe298fb06849230e68a97d48380b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, софия (город), сша, lufthansa
Болгария, София (город), США, Lufthansa
01:24 22.12.2022
 
В Lufthansa назвали Болгарию "частью России"

Болгарский посол в США Панайотов заявил, что Lufthansa назвала Болгарию "частью России"

© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Болгарский посол в США Георгий Панайотов заявил, что немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась предоставить сопровождающего для его 12-летнего сына, назвав Болгарию "частью Российской Федерации", сообщает издание Novinite.
"Я отправляю своего сына в Болгарию на Рождество. Он летит (авиакомпанией – ред.) Lufthansa в Софию через Франкфурт. Я заказываю сопровождающего, который бы забрал его с самолета, прибывающего из Вашингтона во Франкфурт, и посадил его на самолет, убывающий в Софию, поскольку аэропорт Франкфурта – большой, а Тео 12 лет, и он никогда не летал один", - цитирует издание заявление Панайотова.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 18:11
В Болгарии задержали украинок, пытавшихся провезти золото в нижнем белье
Посол Болгарии отметил, что заплатил за сопровождение в аэропорту Франкфурта и получил подтверждение от компании, но в день вылета получил сообщение об отмене услуги.
"Причина, приведенная Lufthansa: Болгария – часть Российской Федерации. Это не шутка, а реальный случай, который потрепал мне нервы и травмировал ребенка", - добавил Панайотов.
Как пишет издание, позднее дипломат сообщил, что экипаж помог его 12-летнему сыну добраться до самолета, который вылетал из Франкфурта в болгарскую столицу. Панайотов подчеркнул, что не собирается добиваться компенсации от Lufthansa компенсации, но будет требовать объяснений.
Варна, Болгария - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 17:06
Соцпартия Болгарии призвала не передавать Киеву оружие
 
БолгарияСофия (город)СШАLufthansa
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала