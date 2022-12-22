https://ria.ru/20221222/bolgariya-1840400326.html

В Lufthansa назвали Болгарию "частью России"

В Lufthansa назвали Болгарию "частью России" - РИА Новости, 22.12.2022

В Lufthansa назвали Болгарию "частью России"

Болгарский посол в США Георгий Панайотов заявил, что немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась предоставить сопровождающего для его 12-летнего сына, назвав... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T01:24

2022-12-22T01:24

2022-12-22T01:24

болгария

софия (город)

сша

lufthansa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564144924_0:0:2884:1622_1920x0_80_0_0_8387cca49c3df0dcfa916f1d634c46b3.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Болгарский посол в США Георгий Панайотов заявил, что немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась предоставить сопровождающего для его 12-летнего сына, назвав Болгарию "частью Российской Федерации", сообщает издание Novinite. "Я отправляю своего сына в Болгарию на Рождество. Он летит (авиакомпанией – ред.) Lufthansa в Софию через Франкфурт. Я заказываю сопровождающего, который бы забрал его с самолета, прибывающего из Вашингтона во Франкфурт, и посадил его на самолет, убывающий в Софию, поскольку аэропорт Франкфурта – большой, а Тео 12 лет, и он никогда не летал один", - цитирует издание заявление Панайотова. Посол Болгарии отметил, что заплатил за сопровождение в аэропорту Франкфурта и получил подтверждение от компании, но в день вылета получил сообщение об отмене услуги. "Причина, приведенная Lufthansa: Болгария – часть Российской Федерации. Это не шутка, а реальный случай, который потрепал мне нервы и травмировал ребенка", - добавил Панайотов. Как пишет издание, позднее дипломат сообщил, что экипаж помог его 12-летнему сыну добраться до самолета, который вылетал из Франкфурта в болгарскую столицу. Панайотов подчеркнул, что не собирается добиваться компенсации от Lufthansa компенсации, но будет требовать объяснений.

https://ria.ru/20221219/zoloto-1839808801.html

https://ria.ru/20221217/bolgariya-1839416779.html

болгария

софия (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, софия (город), сша, lufthansa