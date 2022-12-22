В Lufthansa назвали Болгарию "частью России"
Болгарский посол в США Панайотов заявил, что Lufthansa назвала Болгарию "частью России"
© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Болгарский посол в США Георгий Панайотов заявил, что немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась предоставить сопровождающего для его 12-летнего сына, назвав Болгарию "частью Российской Федерации", сообщает издание Novinite.
"Я отправляю своего сына в Болгарию на Рождество. Он летит (авиакомпанией – ред.) Lufthansa в Софию через Франкфурт. Я заказываю сопровождающего, который бы забрал его с самолета, прибывающего из Вашингтона во Франкфурт, и посадил его на самолет, убывающий в Софию, поскольку аэропорт Франкфурта – большой, а Тео 12 лет, и он никогда не летал один", - цитирует издание заявление Панайотова.
Посол Болгарии отметил, что заплатил за сопровождение в аэропорту Франкфурта и получил подтверждение от компании, но в день вылета получил сообщение об отмене услуги.
"Причина, приведенная Lufthansa: Болгария – часть Российской Федерации. Это не шутка, а реальный случай, который потрепал мне нервы и травмировал ребенка", - добавил Панайотов.
Как пишет издание, позднее дипломат сообщил, что экипаж помог его 12-летнему сыну добраться до самолета, который вылетал из Франкфурта в болгарскую столицу. Панайотов подчеркнул, что не собирается добиваться компенсации от Lufthansa компенсации, но будет требовать объяснений.
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