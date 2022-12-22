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Компания Kellogg продаст свой бизнес в России "Черноголовке" - РИА Новости, 22.12.2022
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Компания Kellogg продаст свой бизнес в России "Черноголовке"
Компания Kellogg продаст свой бизнес в России "Черноголовке" - РИА Новости, 22.12.2022
Компания Kellogg продаст свой бизнес в России "Черноголовке"
Американская компания Kellogg продает свой бизнес в России производителю напитков "Черноголовка", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Kellogg. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:54
2022-12-22T21:54
экономика
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американская компания Kellogg продает свой бизнес в России производителю напитков "Черноголовка", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Kellogg. "Черноголовка" заявила агентству, что подписала с Kellogg обязывающий договор. Kellogg отметила, что сделка подлежит согласованию со стороны властей. Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на источники, что "Черноголовка" может приобрести у Kellogg бизнес печенья и готовых завтраков под маркой "Любятово". По словам источников издания, Kellogg договорился о продаже бизнеса в России, покупатель - компания, выкупившая ранее у Kellogg завод в станице Северской Краснодарского края. Эта площадка сейчас входит в структуру ГК "Черноголовка". В Россию Kellogg вошла в 2008 году, выкупив шесть предприятий у United Bakers. Сейчас Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом "Любятово". В марте в СМИ появилась информация о том, что Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также инвестиции в стране.
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экономика, россия, краснодарский край, воронеж
Экономика, Россия, Краснодарский край, Воронеж
21:54 22.12.2022
 
Компания Kellogg продаст свой бизнес в России "Черноголовке"

Reuters: американская Kellogg продаст свой бизнес производителю напитков "Черноголовка"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкГрузовые автомобили возле зоны погрузки на заводе "Аквалайф" в Черноголовке Московской области
Грузовые автомобили возле зоны погрузки на заводе Аквалайф в Черноголовке Московской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Грузовые автомобили возле зоны погрузки на заводе "Аквалайф" в Черноголовке Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американская компания Kellogg продает свой бизнес в России производителю напитков "Черноголовка", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Kellogg.
"Компания Kellogg заявила в четверг, что приняла решение о продаже своего бизнеса в России местному производителю снеков и напитков "Черноголовка", - пишет Рейтер. Прямой цитаты компании при этом не приводится.
"Черноголовка" заявила агентству, что подписала с Kellogg обязывающий договор. Kellogg отметила, что сделка подлежит согласованию со стороны властей.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на источники, что "Черноголовка" может приобрести у Kellogg бизнес печенья и готовых завтраков под маркой "Любятово". По словам источников издания, Kellogg договорился о продаже бизнеса в России, покупатель - компания, выкупившая ранее у Kellogg завод в станице Северской Краснодарского края. Эта площадка сейчас входит в структуру ГК "Черноголовка".
В Россию Kellogg вошла в 2008 году, выкупив шесть предприятий у United Bakers. Сейчас Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом "Любятово". В марте в СМИ появилась информация о том, что Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также инвестиции в стране.
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