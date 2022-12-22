https://ria.ru/20221222/biznes-1840685947.html

Компания Kellogg продаст свой бизнес в России "Черноголовке"

Компания Kellogg продаст свой бизнес в России "Черноголовке" - РИА Новости, 22.12.2022

Компания Kellogg продаст свой бизнес в России "Черноголовке"

Американская компания Kellogg продает свой бизнес в России производителю напитков "Черноголовка", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Kellogg. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T21:54

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экономика

россия

краснодарский край

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Американская компания Kellogg продает свой бизнес в России производителю напитков "Черноголовка", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Kellogg. "Черноголовка" заявила агентству, что подписала с Kellogg обязывающий договор. Kellogg отметила, что сделка подлежит согласованию со стороны властей. Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на источники, что "Черноголовка" может приобрести у Kellogg бизнес печенья и готовых завтраков под маркой "Любятово". По словам источников издания, Kellogg договорился о продаже бизнеса в России, покупатель - компания, выкупившая ранее у Kellogg завод в станице Северской Краснодарского края. Эта площадка сейчас входит в структуру ГК "Черноголовка". В Россию Kellogg вошла в 2008 году, выкупив шесть предприятий у United Bakers. Сейчас Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом "Любятово". В марте в СМИ появилась информация о том, что Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также инвестиции в стране.

https://ria.ru/20221221/roschaykofe-1840391026.html

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Евгения Нефедова

экономика, россия, краснодарский край, воронеж