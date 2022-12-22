https://ria.ru/20221222/biznes-1840672940.html
Путин не встретился с представителями бизнеса из-за эпидобстановки
Путин не встретился с представителями бизнеса из-за эпидобстановки - РИА Новости, 22.12.2022
Путин не встретился с представителями бизнеса из-за эпидобстановки
Президент России Владимир Путин не встретился с представителями российского бизнеса из-за нынешней эпидемиологической обстановки, однако контакт с ними все... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:22
2022-12-22T20:22
2022-12-22T20:22
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не встретился с представителями российского бизнеса из-за нынешней эпидемиологической обстановки, однако контакт с ними все равно поддерживает. "Я с удовольствием всегда встречаюсь с коллегами. Но сейчас вот и ковид начал подниматься опять, и еще одна напасть - этот грипп свиной. Значит вот, вопрос только вот в этом. То есть, я тоже могу так же, как и с вами встретиться, но их нужно вместе собрать. Они-то между собой друг для друга могут представлять с эпидемиологической точки зрения определенную опасность. Дело только в этом, а так мы с ними в контакте же в постоянном, и будем, разумеется, этот диалог развивать", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, почему в этом году президент не встретился с представителями российского бизнеса.
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владимир путин, россия
Путин не встретился с представителями бизнеса из-за эпидобстановки
Путин сообщил, что не встретился с представителями бизнеса из-за эпидобстановки
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не встретился с представителями российского бизнеса из-за нынешней эпидемиологической обстановки, однако контакт с ними все равно поддерживает.
"Я с удовольствием всегда встречаюсь с коллегами. Но сейчас вот и ковид начал подниматься опять, и еще одна напасть - этот грипп свиной. Значит вот, вопрос только вот в этом. То есть, я тоже могу так же, как и с вами встретиться, но их нужно вместе собрать. Они-то между собой друг для друга могут представлять с эпидемиологической точки зрения определенную опасность. Дело только в этом, а так мы с ними в контакте же в постоянном, и будем, разумеется, этот диалог развивать", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, почему в этом году президент не встретился с представителями российского бизнеса.