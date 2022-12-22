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Байден заявил о единстве с Украиной против России - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/bayden-1840401551.html
Байден заявил о единстве с Украиной против России
Байден заявил о единстве с Украиной против России - РИА Новости, 22.12.2022
Байден заявил о единстве с Украиной против России
США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T01:41
2022-12-22T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть, заявил американский президент Джо Байден. "Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что он (президент РФ Владимир Путин) не смог преуспеть", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Байден заявил, что "США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина". Он при этом подчеркнул, что США и союзники не ищут прямого столкновения с Россией. Так Байден ответил на вопрос, почему Вашингтон не передаст Киеву вооружение, о котором там просят, в частности, ракеты дальнего радиуса действия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221222/bayden-1840400091.html
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в мире, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, США
01:41 22.12.2022 (обновлено: 02:25 22.12.2022)
 
Байден заявил о единстве с Украиной против России

Байден заявил, что США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВизит Владимира Зеленского в США
Визит Владимира Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Визит Владимира Зеленского в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть, заявил американский президент Джо Байден.
"Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что он (президент РФ Владимир Путин) не смог преуспеть", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
01:18Специальная военная операция на Украине
США предоставят Украине новый пакет гуманитарной помощи, заявил Байден
Байден заявил, что "США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина".
Он при этом подчеркнул, что США и союзники не ищут прямого столкновения с Россией. Так Байден ответил на вопрос, почему Вашингтон не передаст Киеву вооружение, о котором там просят, в частности, ракеты дальнего радиуса действия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
01:31Специальная военная операция на Украине
Передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации, заявил Байден
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаСША
 
 
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