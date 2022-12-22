https://ria.ru/20221222/bayden-1840401551.html
Байден заявил о единстве с Украиной против России
Байден заявил о единстве с Украиной против России - РИА Новости, 22.12.2022
Байден заявил о единстве с Украиной против России
США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T01:41
2022-12-22T01:41
2022-12-22T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть, заявил американский президент Джо Байден. "Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что он (президент РФ Владимир Путин) не смог преуспеть", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Байден заявил, что "США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина". Он при этом подчеркнул, что США и союзники не ищут прямого столкновения с Россией. Так Байден ответил на вопрос, почему Вашингтон не передаст Киеву вооружение, о котором там просят, в частности, ракеты дальнего радиуса действия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221222/bayden-1840400091.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, США
01:41 22.12.2022 (обновлено: 02:25 22.12.2022)
Байден заявил о единстве с Украиной против России
Байден заявил, что США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть