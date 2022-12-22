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Число аварий на электросетях сократилось в Подмосковье

Число аварий на электросетях сократилось в Подмосковье - РИА Новости, 22.12.2022

Число аварий на электросетях сократилось в Подмосковье

Итоги работы по повышению надежности электроснабжения и социальной газификации подвели 22 декабря, в День энергетика. Министр энергетики Московской области... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:46

2022-12-22T16:46

2022-12-22T16:46

хорошие новости

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 дек —РИА Новости. Итоги работы по повышению надежности электроснабжения и социальной газификации подвели 22 декабря, в День энергетика. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал об успехах в данной отрасли, сообщил телеканал "360".На данный момент в регионе свыше 43 тысяч трансформаторных подстанций и 152 тысячи километров линий электропередачи. Их обслуживанием занимаются более 22,5 тысячи человек.В текущем году специалисты провели работы по усовершенствованию электросетей. Они установили новые опоры и провода, отремонтировали трансформаторные подстанции. Кроме того, в Пушкине, Рузе и других городах возвели ряд новый объектов.Благодаря усилиям специалистов число аварийных случаев снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом количество технологических нарушений с обесточиванием потребителей уменьшилось на 32%.Сроки технологического присоединения к электросетям также стали меньше. Теперь провести процедуру можно в три раза быстрее. В Подмосковье также установили 64 станции для зарядки электромобилей. Теперь в регионе их насчитывается300.В 2022 году электроэнергиейобеспечили лицей имени Капицы в Долгопрудном, школы в Павловском Посаде, Подольске, Серпухове и Щелкове, котельные в Серебряных Прудах, Зарайске и Рузе, пожарное депо в Подольске и очистные сооружения в Кашире и Домодедове.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)