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Число аварий на электросетях сократилось в Подмосковье - РИА Новости, 22.12.2022
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Число аварий на электросетях сократилось в Подмосковье
Число аварий на электросетях сократилось в Подмосковье - РИА Новости, 22.12.2022
Число аварий на электросетях сократилось в Подмосковье
Итоги работы по повышению надежности электроснабжения и социальной газификации подвели 22 декабря, в День энергетика. Министр энергетики Московской области... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:46
2022-12-22T16:46
хорошие новости
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 дек —РИА Новости. Итоги работы по повышению надежности электроснабжения и социальной газификации подвели 22 декабря, в День энергетика. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал об успехах в данной отрасли, сообщил телеканал "360".На данный момент в регионе свыше 43 тысяч трансформаторных подстанций и 152 тысячи километров линий электропередачи. Их обслуживанием занимаются более 22,5 тысячи человек.В текущем году специалисты провели работы по усовершенствованию электросетей. Они установили новые опоры и провода, отремонтировали трансформаторные подстанции. Кроме того, в Пушкине, Рузе и других городах возвели ряд новый объектов.Благодаря усилиям специалистов число аварийных случаев снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом количество технологических нарушений с обесточиванием потребителей уменьшилось на 32%.Сроки технологического присоединения к электросетям также стали меньше. Теперь провести процедуру можно в три раза быстрее. В Подмосковье также установили 64 станции для зарядки электромобилей. Теперь в регионе их насчитывается300.В 2022 году электроэнергиейобеспечили лицей имени Капицы в Долгопрудном, школы в Павловском Посаде, Подольске, Серпухове и Щелкове, котельные в Серебряных Прудах, Зарайске и Рузе, пожарное депо в Подольске и очистные сооружения в Кашире и Домодедове.
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московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье)
16:46 22.12.2022
 

Число аварий на электросетях сократилось в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСотрудники "Россети Московский регион" устанавливают трансформаторную подстанцию
Сотрудники Россети Московский регион устанавливают трансформаторную подстанцию - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 дек —РИА Новости. Итоги работы по повышению надежности электроснабжения и социальной газификации подвели 22 декабря, в День энергетика. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал об успехах в данной отрасли, сообщил телеканал "360".
На данный момент в регионе свыше 43 тысяч трансформаторных подстанций и 152 тысячи километров линий электропередачи. Их обслуживанием занимаются более 22,5 тысячи человек.
В текущем году специалисты провели работы по усовершенствованию электросетей. Они установили новые опоры и провода, отремонтировали трансформаторные подстанции. Кроме того, в Пушкине, Рузе и других городах возвели ряд новый объектов.
Благодаря усилиям специалистов число аварийных случаев снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом количество технологических нарушений с обесточиванием потребителей уменьшилось на 32%.
Сроки технологического присоединения к электросетям также стали меньше. Теперь провести процедуру можно в три раза быстрее. В Подмосковье также установили 64 станции для зарядки электромобилей. Теперь в регионе их насчитывается300.
В 2022 году электроэнергиейобеспечили лицей имени Капицы в Долгопрудном, школы в Павловском Посаде, Подольске, Серпухове и Щелкове, котельные в Серебряных Прудах, Зарайске и Рузе, пожарное депо в Подольске и очистные сооружения в Кашире и Домодедове.
 
Хорошие новостиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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