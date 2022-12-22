https://ria.ru/20221222/artemovsk-1840489877.html

Пушилин заявил, что украинским боевикам в Артемовске перекрывают снабжение

Пушилин заявил, что украинским боевикам в Артемовске перекрывают снабжение - РИА Новости, 22.12.2022

Пушилин заявил, что украинским боевикам в Артемовске перекрывают снабжение

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что в окрестностях Артемовска противнику перекрываются пути поставок снабжения. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:17

2022-12-22T12:17

2022-12-22T12:17

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что в окрестностях Артемовска противнику перекрываются пути поставок снабжения. "По Артемовску: там ребята из группы "Вагнера" работают по своему плану. И те окрестности, которые сейчас продолжают освобождаться вокруг Артемовска, позволяют сжимать город в клещах, чтобы противнику перерезать пути поставок снабжения. Успехи есть, ребята продвигаются", - сказал Пушилин. Говорить о конкретных датах освобождения Артемовска пока преждевременно, добавил он. Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог. В городе, за который идут ожесточенные бои, 20 декабря побывал Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

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