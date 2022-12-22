https://ria.ru/20221222/artemovsk-1840489877.html
Пушилин заявил, что украинским боевикам в Артемовске перекрывают снабжение
Пушилин заявил, что украинским боевикам в Артемовске перекрывают снабжение - РИА Новости, 22.12.2022
Пушилин заявил, что украинским боевикам в Артемовске перекрывают снабжение
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что в окрестностях Артемовска противнику перекрываются пути поставок снабжения. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:17
2022-12-22T12:17
2022-12-22T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
артемовск
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что в окрестностях Артемовска противнику перекрываются пути поставок снабжения. "По Артемовску: там ребята из группы "Вагнера" работают по своему плану. И те окрестности, которые сейчас продолжают освобождаться вокруг Артемовска, позволяют сжимать город в клещах, чтобы противнику перерезать пути поставок снабжения. Успехи есть, ребята продвигаются", - сказал Пушилин. Говорить о конкретных датах освобождения Артемовска пока преждевременно, добавил он. Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог. В городе, за который идут ожесточенные бои, 20 декабря побывал Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что украинским боевикам в Артемовске перекрывают снабжение
Пушилин заявил, что Артемовск постепенно окружают и перекрывают снабжение ВСУ в городе