https://ria.ru/20221222/artemovsk-1840417461.html
Киев перебрасывает спецподразделения для удержания Артемовска
Киев перебрасывает спецподразделения для удержания Артемовска - РИА Новости, 22.12.2022
Киев перебрасывает спецподразделения для удержания Артемовска
Украинское командование перебрасывает в район Артемовска (Бахмута) дополнительные спецподразделения, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:03
2022-12-22T08:03
2022-12-22T13:33
специальная военная операция на украине
андрей марочко
артемовск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает в район Артемовска (Бахмута) дополнительные спецподразделения, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, в задачи этих подразделений, помимо противодействия наступающим войскам и ведения маневренной обороны, входит пресечение паники и случаев дезертирства в рядах ВСУ. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, через который проходит сеть автомобильных и железных дорог. Сейчас Артемовск контролируют украинские войска, за город идут ожесточенные бои.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840415647.html
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андрей марочко, артемовск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Артемовск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:03 22.12.2022 (обновлено: 13:33 22.12.2022)
Киев перебрасывает спецподразделения для удержания Артемовска
Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске спецподразделений ВСУ для удержания Артемовска