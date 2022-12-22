Тверской губернатор принял участие в акции "Елка желаний"
Акция "Елка желаний"
ТВЕРЬ. 22 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг перед началом заседания Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона снял с новогодней елки три шара с пожеланиями. Два из них от семилетних жителей Верхневолжья – Арсения, новогоднее желание которого – классическая гитара, и Николая, мечтающего о конструкторе. Руденя также исполнит мечту четырехлетнего Алексея из Запорожской области, который загадал получить в подарок на Новый год конструктор.
"Для нас очень важно быть рядом с теми, кто верит и ждет чуда в Новый год. Это значимо для детей, дорогих нам людей, которым мы хотим доставить радость", – отметил губернатор.
Всероссийская благотворительная новогодняя акция "Елка желаний" организована проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Акция реализуется с 2018 года на всей территории России. За это время были исполнены около 60 тысяч новогодних желаний.
Особое внимание в рамках акции в этом году уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и детям, проживающим в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, отметили в пресс-службе.