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Тверской губернатор принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 22.12.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221222/aktsiya-1840649504.html
Тверской губернатор принял участие в акции "Елка желаний"
Тверской губернатор принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 22.12.2022
Тверской губернатор принял участие в акции "Елка желаний"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг перед началом заседания Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:41
2022-12-22T18:41
тверская область
игорь руденя
елка желаний
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ТВЕРЬ. 22 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг перед началом заседания Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона снял с новогодней елки три шара с пожеланиями. Два из них от семилетних жителей Верхневолжья – Арсения, новогоднее желание которого – классическая гитара, и Николая, мечтающего о конструкторе. Руденя также исполнит мечту четырехлетнего Алексея из Запорожской области, который загадал получить в подарок на Новый год конструктор."Для нас очень важно быть рядом с теми, кто верит и ждет чуда в Новый год. Это значимо для детей, дорогих нам людей, которым мы хотим доставить радость", – отметил губернатор.Всероссийская благотворительная новогодняя акция "Елка желаний" организована проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Акция реализуется с 2018 года на всей территории России. За это время были исполнены около 60 тысяч новогодних желаний.Особое внимание в рамках акции в этом году уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и детям, проживающим в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, елка желаний
Тверская область, Игорь Руденя, Елка желаний
18:41 22.12.2022
 

Тверской губернатор принял участие в акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Акция "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 22 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг перед началом заседания Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона снял с новогодней елки три шара с пожеланиями. Два из них от семилетних жителей Верхневолжья – Арсения, новогоднее желание которого – классическая гитара, и Николая, мечтающего о конструкторе. Руденя также исполнит мечту четырехлетнего Алексея из Запорожской области, который загадал получить в подарок на Новый год конструктор.
Заседании регионального правительства - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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"Для нас очень важно быть рядом с теми, кто верит и ждет чуда в Новый год. Это значимо для детей, дорогих нам людей, которым мы хотим доставить радость", – отметил губернатор.
Всероссийская благотворительная новогодняя акция "Елка желаний" организована проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Акция реализуется с 2018 года на всей территории России. За это время были исполнены около 60 тысяч новогодних желаний.
Особое внимание в рамках акции в этом году уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и детям, проживающим в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяЕлка желаний
 
 
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