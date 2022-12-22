https://ria.ru/20221222/aktsiya-1840649504.html

Тверской губернатор принял участие в акции "Елка желаний"

Тверской губернатор принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 22.12.2022

Тверской губернатор принял участие в акции "Елка желаний"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг перед началом заседания Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:41

2022-12-22T18:41

2022-12-22T18:41

тверская область

игорь руденя

елка желаний

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ТВЕРЬ. 22 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг перед началом заседания Госсовета в Кремле принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона снял с новогодней елки три шара с пожеланиями. Два из них от семилетних жителей Верхневолжья – Арсения, новогоднее желание которого – классическая гитара, и Николая, мечтающего о конструкторе. Руденя также исполнит мечту четырехлетнего Алексея из Запорожской области, который загадал получить в подарок на Новый год конструктор."Для нас очень важно быть рядом с теми, кто верит и ждет чуда в Новый год. Это значимо для детей, дорогих нам людей, которым мы хотим доставить радость", – отметил губернатор.Всероссийская благотворительная новогодняя акция "Елка желаний" организована проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Акция реализуется с 2018 года на всей территории России. За это время были исполнены около 60 тысяч новогодних желаний.Особое внимание в рамках акции в этом году уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и детям, проживающим в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221220/blagoustroystvo-1840023919.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, елка желаний