https://ria.ru/20221222/aeroflot-1840458416.html

В Аэрофлоте назвали сроки эксплуатации западных самолетов

В Аэрофлоте назвали сроки эксплуатации западных самолетов - РИА Новости, 22.12.2022

В Аэрофлоте назвали сроки эксплуатации западных самолетов

Аэрофлот намерен использовать действующий парк западных воздушных судов до момента достаточного насыщения парка отечественными самолётами, заявил заместитель... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:02

2022-12-22T11:02

2022-12-22T11:02

новости компаний - экономика

аэрофлот

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840182171_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_9a71a73cfcd31f4043046861f2c5850b.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Аэрофлот намерен использовать действующий парк западных воздушных судов до момента достаточного насыщения парка отечественными самолётами, заявил заместитель генерального директора - технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик."Планируемые сроки эксплуатации тех или иных типов воздушных судов иностранного производства, с точки зрения поддержания их лётной годности, в сравнении с началом 2022 года не изменились. Если говорить конкретнее, то эксплуатация действующего парка западных воздушных судов может продолжаться до момента достаточного насыщения парка отечественными самолётами. Мы исходим из тех задач, которые стоят перед всей отраслью - сохранить для пассажиров доступность перевозки при неизменно высоком уровне безопасности полётов", - сказал Михалик в интервью порталу "Авиапорт", отвечая на вопрос о том, сколько времени можно будет продолжать эксплуатацию воздушных судов западного производства.

https://ria.ru/20221222/aeroflot-1840457131.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, россия