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В Аэрофлоте назвали сроки эксплуатации западных самолетов - РИА Новости, 22.12.2022
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В Аэрофлоте назвали сроки эксплуатации западных самолетов
В Аэрофлоте назвали сроки эксплуатации западных самолетов - РИА Новости, 22.12.2022
В Аэрофлоте назвали сроки эксплуатации западных самолетов
Аэрофлот намерен использовать действующий парк западных воздушных судов до момента достаточного насыщения парка отечественными самолётами, заявил заместитель... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:02
2022-12-22T11:02
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Аэрофлот намерен использовать действующий парк западных воздушных судов до момента достаточного насыщения парка отечественными самолётами, заявил заместитель генерального директора - технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик."Планируемые сроки эксплуатации тех или иных типов воздушных судов иностранного производства, с точки зрения поддержания их лётной годности, в сравнении с началом 2022 года не изменились. Если говорить конкретнее, то эксплуатация действующего парка западных воздушных судов может продолжаться до момента достаточного насыщения парка отечественными самолётами. Мы исходим из тех задач, которые стоят перед всей отраслью - сохранить для пассажиров доступность перевозки при неизменно высоком уровне безопасности полётов", - сказал Михалик в интервью порталу "Авиапорт", отвечая на вопрос о том, сколько времени можно будет продолжать эксплуатацию воздушных судов западного производства.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
Новости компаний - Экономика, Аэрофлот, Россия
11:02 22.12.2022
 

В Аэрофлоте назвали сроки эксплуатации западных самолетов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту "Пулково"
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту "Пулково"
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Аэрофлот намерен использовать действующий парк западных воздушных судов до момента достаточного насыщения парка отечественными самолётами, заявил заместитель генерального директора - технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик.
"Планируемые сроки эксплуатации тех или иных типов воздушных судов иностранного производства, с точки зрения поддержания их лётной годности, в сравнении с началом 2022 года не изменились. Если говорить конкретнее, то эксплуатация действующего парка западных воздушных судов может продолжаться до момента достаточного насыщения парка отечественными самолётами. Мы исходим из тех задач, которые стоят перед всей отраслью - сохранить для пассажиров доступность перевозки при неизменно высоком уровне безопасности полётов", - сказал Михалик в интервью порталу "Авиапорт", отвечая на вопрос о том, сколько времени можно будет продолжать эксплуатацию воздушных судов западного производства.
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