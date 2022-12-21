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Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО
Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 21.12.2022
Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО
Денисову пещеру включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявка была разработана министерством культуры совместно с правительством... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:49
2022-12-21T12:49
2022-12-21T12:49
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Денисову пещеру включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявка была разработана министерством культуры совместно с правительством Алтайского края и направлена в сентябре в комиссию РФ по делам ЮНЕСКО, сообщает Минкультуры в своем Telegram-канале. "Это означает, что можно приступать ко второму этапу – подготовке номинационного досье, которая включает масштабный объем научных исследований", – говорится в сообщении. Денисова пещера – самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. Наиболее ранние археологические материалы, которые удалось получить в ходе ее изучения, имеют возраст более 300 тысяч лет. "Способы и приемы жизнеобеспечения денисовцев в некоторых аспектах превосходили характеристики людей, живших в одно с ними время, но на других территориях", – добавили в Минкультуры. Кроме того, в пещере обнаружили фрагмент останков, позволивший ученым открыть новый подвид древних людей. Ему дали название "денисовский человек".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Алтайский край, ЮНЕСКО, Новости - Туризм, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО
Денисова пещера в Алтайском крае включена в предварительный список ЮНЕСКО
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Денисову пещеру включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявка была разработана министерством культуры совместно с правительством Алтайского края и направлена в сентябре в комиссию РФ по делам ЮНЕСКО, сообщает
Минкультуры в своем Telegram-канале.
"Это означает, что можно приступать ко второму этапу – подготовке номинационного досье, которая включает масштабный объем научных исследований", – говорится в сообщении.
Денисова пещера – самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. Наиболее ранние археологические материалы, которые удалось получить в ходе ее изучения, имеют возраст более 300 тысяч лет.
"Способы и приемы жизнеобеспечения денисовцев в некоторых аспектах превосходили характеристики людей, живших в одно с ними время, но на других территориях", – добавили в Минкультуры. Кроме того, в пещере обнаружили фрагмент останков, позволивший ученым открыть новый подвид древних людей. Ему дали название "денисовский человек".