https://ria.ru/20221221/yunesko-1840203481.html

Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО

Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 21.12.2022

Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО

Денисову пещеру включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявка была разработана министерством культуры совместно с правительством... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:49

2022-12-21T12:49

2022-12-21T12:49

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Денисову пещеру включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявка была разработана министерством культуры совместно с правительством Алтайского края и направлена в сентябре в комиссию РФ по делам ЮНЕСКО, сообщает Минкультуры в своем Telegram-канале. "Это означает, что можно приступать ко второму этапу – подготовке номинационного досье, которая включает масштабный объем научных исследований", – говорится в сообщении. Денисова пещера – самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. Наиболее ранние археологические материалы, которые удалось получить в ходе ее изучения, имеют возраст более 300 тысяч лет. "Способы и приемы жизнеобеспечения денисовцев в некоторых аспектах превосходили характеристики людей, живших в одно с ними время, но на других территориях", – добавили в Минкультуры. Кроме того, в пещере обнаружили фрагмент останков, позволивший ученым открыть новый подвид древних людей. Ему дали название "денисовский человек".

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алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, алтайский край, юнеско, новости - туризм, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)