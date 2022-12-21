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Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
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Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО
Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 21.12.2022
Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО
Денисову пещеру включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявка была разработана министерством культуры совместно с правительством... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:49
2022-12-21T12:49
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туризм
алтайский край
юнеско
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новости культуры
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Денисову пещеру включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявка была разработана министерством культуры совместно с правительством Алтайского края и направлена в сентябре в комиссию РФ по делам ЮНЕСКО, сообщает Минкультуры в своем Telegram-канале. "Это означает, что можно приступать ко второму этапу – подготовке номинационного досье, которая включает масштабный объем научных исследований", – говорится в сообщении. Денисова пещера – самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. Наиболее ранние археологические материалы, которые удалось получить в ходе ее изучения, имеют возраст более 300 тысяч лет. "Способы и приемы жизнеобеспечения денисовцев в некоторых аспектах превосходили характеристики людей, живших в одно с ними время, но на других территориях", – добавили в Минкультуры. Кроме того, в пещере обнаружили фрагмент останков, позволивший ученым открыть новый подвид древних людей. Ему дали название "денисовский человек".
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туризм, алтайский край, юнеско, новости - туризм, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Туризм, Туризм, Алтайский край, ЮНЕСКО, Новости - Туризм, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
12:49 21.12.2022
 
Пещеру на Алтае собираются включить в список ЮНЕСКО

Денисова пещера в Алтайском крае включена в предварительный список ЮНЕСКО

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАрхеологические работы в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края
Археологические работы в Денисовой пещере в Солонешенском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Денисову пещеру включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявка была разработана министерством культуры совместно с правительством Алтайского края и направлена в сентябре в комиссию РФ по делам ЮНЕСКО, сообщает Минкультуры в своем Telegram-канале.
"Это означает, что можно приступать ко второму этапу – подготовке номинационного досье, которая включает масштабный объем научных исследований", – говорится в сообщении.
Денисова пещера – самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. Наиболее ранние археологические материалы, которые удалось получить в ходе ее изучения, имеют возраст более 300 тысяч лет.
"Способы и приемы жизнеобеспечения денисовцев в некоторых аспектах превосходили характеристики людей, живших в одно с ними время, но на других территориях", – добавили в Минкультуры. Кроме того, в пещере обнаружили фрагмент останков, позволивший ученым открыть новый подвид древних людей. Ему дали название "денисовский человек".
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