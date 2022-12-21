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Матвиенко отметила, что Россия остается социальным государством - РИА Новости, 21.12.2022
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Матвиенко отметила, что Россия остается социальным государством
Матвиенко отметила, что Россия остается социальным государством - РИА Новости, 21.12.2022
Матвиенко отметила, что Россия остается социальным государством
Россия есть и будет социальным государством, 2022 год это доказал, несмотря на все давление извне и все вызовы и угрозы, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:53
2022-12-21T11:53
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия есть и будет социальным государством, 2022 год это доказал, несмотря на все давление извне и все вызовы и угрозы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Несмотря на то мощнейшее давление извне на Россию, несмотря на те новые вызовы и угрозы, которые требуют и дополнительных финансовых затрат, этот год подтвердил, что Россия есть и будет социальным государством", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии. Она добавила, что для этого в 2022 году был принят ряд законов, были не только сохранены и реализованы все социальные обязательства, но и приняты дополнительные меры по усилению социальной защищенности граждан.
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валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, общество
Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ, Общество
11:53 21.12.2022
 
Матвиенко отметила, что Россия остается социальным государством

Матвиенко: Россия есть и будет социальным государством, несмотря на давление и угрозы

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия есть и будет социальным государством, 2022 год это доказал, несмотря на все давление извне и все вызовы и угрозы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Несмотря на то мощнейшее давление извне на Россию, несмотря на те новые вызовы и угрозы, которые требуют и дополнительных финансовых затрат, этот год подтвердил, что Россия есть и будет социальным государством", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.
Она добавила, что для этого в 2022 году был принят ряд законов, были не только сохранены и реализованы все социальные обязательства, но и приняты дополнительные меры по усилению социальной защищенности граждан.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Валентина МатвиенкоРоссияСовет Федерации РФОбщество
 
 
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