https://ria.ru/20221221/sotsialnoe-1840198219.html

Матвиенко отметила, что Россия остается социальным государством

Матвиенко отметила, что Россия остается социальным государством - РИА Новости, 21.12.2022

Матвиенко отметила, что Россия остается социальным государством

Россия есть и будет социальным государством, 2022 год это доказал, несмотря на все давление извне и все вызовы и угрозы, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:53

2022-12-21T11:53

2022-12-21T11:53

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия есть и будет социальным государством, 2022 год это доказал, несмотря на все давление извне и все вызовы и угрозы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Несмотря на то мощнейшее давление извне на Россию, несмотря на те новые вызовы и угрозы, которые требуют и дополнительных финансовых затрат, этот год подтвердил, что Россия есть и будет социальным государством", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии. Она добавила, что для этого в 2022 году был принят ряд законов, были не только сохранены и реализованы все социальные обязательства, но и приняты дополнительные меры по усилению социальной защищенности граждан.

https://ria.ru/20221221/mobilizatsiya-1840197549.html

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валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, общество