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Снежный город. Как столица справляется со снегопадом
Снежный город. Как столица справляется со снегопадом - РИА Новости, 21.12.2022
Снежный город. Как столица справляется со снегопадом
В Москве – рекордные снегопады, за декабрь уже выпало 2,5 месячной нормы осадков. Коммунальщики вторую неделю работают в усиленном режиме, круглосуточно очищая город от снега. В уборке в выходные были задействованы почти 119 тыс. человек и 12,5 тыс. единиц техники. Как спасали столицу из снежного плена, смотрите в нашем ролике.
2022-12-21T12:04
2022-12-21T12:04
2022-12-21T12:04
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Снежный город. Как столица справляется со снегопадом
В Москве – рекордные снегопады, за декабрь уже выпало 2,5 месячной нормы осадков. Коммунальщики вторую неделю работают в усиленном режиме, круглосуточно очищая город от снега. В уборке в выходные были задействованы почти 119 тыс. человек и 12,5 тыс. единиц техники. Как спасали столицу из снежного плена, смотрите в нашем ролике.
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РИА Новости
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видео, москва, снегопад в москве
Видео, Москва, Снегопад в Москве
Снежный город. Как столица справляется со снегопадом
В Москве – рекордные снегопады, за декабрь уже выпало 2,5 месячной нормы осадков. Коммунальщики вторую неделю работают в усиленном режиме, круглосуточно очищая город от снега. В уборке в выходные были задействованы почти 119 тыс. человек и 12,5 тыс. единиц техники. Как спасали столицу из снежного плена, смотрите в нашем ролике.
2022-12-21T12:04
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PT1M05S
Снежный город. Как столица справляется со снегопадом
В Москве – рекордные снегопады, за декабрь уже выпало 2,5 месячной нормы осадков. Коммунальщики вторую неделю работают в усиленном режиме, круглосуточно очищая город от снега. В уборке в выходные были задействованы почти 119 тыс. человек и 12,5 тыс. единиц техники. Как спасали столицу из снежного плена, смотрите в нашем ролике.