Снежный город. Как столица справляется со снегопадом

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В Москве – рекордные снегопады, за декабрь уже выпало 2,5 месячной нормы осадков. Коммунальщики вторую неделю работают в усиленном режиме, круглосуточно очищая город от снега. В уборке в выходные были задействованы почти 119 тыс. человек и 12,5 тыс. единиц техники. Как спасали столицу из снежного плена, смотрите в нашем ролике.