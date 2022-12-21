https://ria.ru/20221221/skolkovo-1840344691.html

Резидент "Сколково" привлек от НТИ 325 млн рублей на телемедицину

Резидент "Сколково" привлек от НТИ 325 млн рублей на телемедицину - РИА Новости, 21.12.2022

Резидент "Сколково" привлек от НТИ 325 млн рублей на телемедицину

Компания-резидент "Сколково", разрабатывающая решения в сфере автоматизации операционных и телемедицины, привлекла 325 миллионов рублей от Венчурного фонда... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:18

2022-12-21T18:18

2022-12-21T18:18

новости компаний - экономика

фонд "сколково"

россия

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Компания-резидент "Сколково", разрабатывающая решения в сфере автоматизации операционных и телемедицины, привлекла 325 миллионов рублей от Венчурного фонда Национальной технологической инициативы на развитие производства, сообщает Фонд "Сколково".Компания MVS внедряет "умные" хирургические рабочие пространства. Ключевой ее разработкой является интегрированная операционная экосистема телемедицинских продуктов для управления инженерными системами и специальным оборудованием в операционных, реанимациях и палатах интенсивной терапии.Компания уже реализовала более 100 проектов, ее продукты применяются частными и государственными медицинскими учреждениями в 16 городах России, в том числе, в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Белоруссии.Инвестиции будут направлены на разработку новых технологических модулей, масштабирование компании, в том числе, за рубежом, развитие производственных мощностей, маркетинг и продажи."Компании MVS удалось создать целую экосистему инженерных и цифровых решений автоматизации операционных. Компания показывает отличную динамику по внедрению своих решений и занимает значимую позицию на рынке РФ, вытесняя иностранных вендоров схожих продуктов. Уже два года продукты нашего резидента интегрированы в экспозицию Центра Инноваций и Интернета Вещей в здравоохранении Фонда "Сколково", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента по инновациям Фонда "Сколково" Кирилла Каема.

https://ria.ru/20221221/skolkovo-1840341152.html

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, фонд "сколково", россия