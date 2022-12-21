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Получение бесплатных протезов зубов упростили в Подмосковье
Получение бесплатных протезов зубов упростили в Подмосковье - РИА Новости, 21.12.2022
Получение бесплатных протезов зубов упростили в Подмосковье
В Подмосковье форму заявки на бесплатное протезирование для льготных категорий граждан снабдили сервисом предпроверки. Подобная система поможет снизить... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:23
2022-12-21T16:23
2022-12-21T16:23
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Подмосковье форму заявки на бесплатное протезирование для льготных категорий граждан снабдили сервисом предпроверки. Подобная система поможет снизить количество отказов в получении услуги. Такой информацией поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, сообщил телеканал "360"."Более 28 тысяч жителей Московской области подтвердили свое право на бесплатное протезирование зубов на госуслугах с начала года. Сервис предпроверки поможет лучше ориентироваться в собственных заявлениях и сократит количество отказов", – рассказала Надежда Куртяник.Получить услугу "Предоставление социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию" могут ветераны труда, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также другие представители льготных категорий Московской области. Отправить заявку можно в разделе "Предоставление социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию" на региональном портале. Заявку рассматривают на протяжении семи рабочих дней. После одобрения документы нужно отнести в медицинскую организацию и записаться на бесплатное протезирование.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)