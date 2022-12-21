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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 21.12.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили на 15 суток, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 21.12.2022

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происшествия

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили на 15 суток, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря на 15 суток продлевается желтый уровень террористической опасности на территории Курской области", — написал Старовойт в своем телеграм-канале. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины, с 11 апреля. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность. В начале декабря Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Регион граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.

https://ria.ru/20221211/feyerverki-1837847020.html

курская область

россия

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происшествия, роман старовойт, курская область, россия, украина