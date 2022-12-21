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ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра
Украинские войска в 17.02 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:22
2022-12-21T17:22
2022-12-21T17:22
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.02 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.02 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще три снаряда калибра 155 миллиметров