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ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/obstrel-1840324126.html
ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра
Украинские войска в 17.02 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:22
2022-12-21T17:22
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.02 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.02 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221221/vzryv-1840321243.html
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донецк
донецкая народная республика
киев
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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО
17:22 21.12.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще три снаряда калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.02 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.02 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 17:14Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 12:36
Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевСЦККНАТО
 
 
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