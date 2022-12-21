https://ria.ru/20221221/obstrel-1840153207.html
При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу
При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу - РИА Новости, 21.12.2022
При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу
Здание школы повреждено при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Калинина в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:28
2022-12-21T08:28
2022-12-21T08:28
донецкая народная республика
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Здание школы повреждено при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Калинина в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Мы снова фиксируем разрушения зданий детских учреждений. В результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждено здание школы N 62 в поселке шахты имени Калинина", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, Приходько сообщил, что получившая ранения по улице Зорге мирная жительница, 1975 года рождения, госпитализирована.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, горловка, происшествия
Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия
При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу
При обстреле поселка шахты имени Калинина со стороны ВСУ повредило здание школы