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При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу - РИА Новости, 21.12.2022
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При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу
При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу - РИА Новости, 21.12.2022
При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу
Здание школы повреждено при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Калинина в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:28
2022-12-21T08:28
донецкая народная республика
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Здание школы повреждено при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Калинина в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Мы снова фиксируем разрушения зданий детских учреждений. В результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждено здание школы N 62 в поселке шахты имени Калинина", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, Приходько сообщил, что получившая ранения по улице Зорге мирная жительница, 1975 года рождения, госпитализирована.
https://ria.ru/20221221/donetsk-1840152829.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, происшествия
Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия
08:28 21.12.2022
 
При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу

При обстреле поселка шахты имени Калинина со стороны ВСУ повредило здание школы

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Здание школы повреждено при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Калинина в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Мы снова фиксируем разрушения зданий детских учреждений. В результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждено здание школы N 62 в поселке шахты имени Калинина", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Приходько сообщил, что получившая ранения по улице Зорге мирная жительница, 1975 года рождения, госпитализирована.
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Донецкая Народная РеспубликаГорловкаПроисшествия
 
 
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