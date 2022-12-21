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При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу

При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу - РИА Новости, 21.12.2022

При обстреле ВСУ поселка шахты имени Калинина повредило школу

Здание школы повреждено при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Калинина в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:28

2022-12-21T08:28

2022-12-21T08:28

донецкая народная республика

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Здание школы повреждено при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Калинина в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Мы снова фиксируем разрушения зданий детских учреждений. В результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждено здание школы N 62 в поселке шахты имени Калинина", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, Приходько сообщил, что получившая ранения по улице Зорге мирная жительница, 1975 года рождения, госпитализирована.

https://ria.ru/20221221/donetsk-1840152829.html

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, горловка, происшествия