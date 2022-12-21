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Свыше 18 млрд поступило в бюджет МО благодаря сделкам с недвижимостью
Свыше 18 млрд поступило в бюджет МО благодаря сделкам с недвижимостью - РИА Новости, 21.12.2022
Свыше 18 млрд поступило в бюджет МО благодаря сделкам с недвижимостью
Бюджеты городских округов Подмосковья в 2022 году увеличились на 18,1 миллиарда рублей благодаря сделкам по аренде и продаже недвижимости. Подобные цифры... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:57
2022-12-21T19:57
2022-12-21T19:57
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бюджеты городских округов Подмосковья в 2022 году увеличились на 18,1 миллиарда рублей благодаря сделкам по аренде и продаже недвижимости. Подобные цифры озвучили в ходе расширенного совещания в Доме правительства Московской области, сообщил телеканал "360".Зампред правительства региона Анна Кротова подчеркнула, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в бюджет поступило на 400 миллионов рублей больше за счет сделок с недвижимостью.Она обратила внимание на тот факт, что в регионе удалось перевыполнить планы по предоставлению земли врачам и многодетным семьям, а также по программе дачной амнистии.Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова затронула вопрос предоставления земельных услуг жителям. По ее словам, количество предоставленных электронных услуг, связанных с земельными участками, увеличилось на 70 тысяч в сравнении с прошлогодними показателями. Адигамова пояснила, что в регионе продолжается цифровизация данной области.Министр вручила почетные дипломы представителям округов, которые отличились наилучшими показателями в текущем году. Награждение провели в конце мероприятия.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Бюджеты городских округов Подмосковья в 2022 году увеличились на 18,1 миллиарда рублей благодаря сделкам по аренде и продаже недвижимости. Подобные цифры озвучили в ходе расширенного совещания в Доме правительства Московской области, сообщил телеканал "360"
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Зампред правительства региона Анна Кротова подчеркнула, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в бюджет поступило на 400 миллионов рублей больше за счет сделок с недвижимостью.
"Также отмечу хорошие показатели по ликвидации задолженности по арендной плате за муниципальные земли и имущество, которая снижена в этом году на 829 миллионов рублей. Все это способствует развитию экономики Московской области и позволяет пополнить местные бюджеты", – отметила Кротова.
Она обратила внимание на тот факт, что в регионе удалось перевыполнить планы по предоставлению земли врачам и многодетным семьям, а также по программе дачной амнистии.
Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова затронула вопрос предоставления земельных услуг жителям. По ее словам, количество предоставленных электронных услуг, связанных с земельными участками, увеличилось на 70 тысяч в сравнении с прошлогодними показателями. Адигамова пояснила, что в регионе продолжается цифровизация данной области.
"Порядка 235 тысяч государственных услуг по земле предоставили в электронном виде в Подмосковье с начала 2022 года. Разница в 70 тысяч по отношению к прошлому году значительная, и это говорит о том, что услуги становятся все более удобными, а мы в свою очередь обеспечиваем их качественное предоставление", – отметила Адигамова.
Министр вручила почетные дипломы представителям округов, которые отличились наилучшими показателями в текущем году. Награждение провели в конце мероприятия.