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Свыше 18 млрд поступило в бюджет МО благодаря сделкам с недвижимостью

Свыше 18 млрд поступило в бюджет МО благодаря сделкам с недвижимостью - РИА Новости, 21.12.2022

Свыше 18 млрд поступило в бюджет МО благодаря сделкам с недвижимостью

Бюджеты городских округов Подмосковья в 2022 году увеличились на 18,1 миллиарда рублей благодаря сделкам по аренде и продаже недвижимости. Подобные цифры... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:57

2022-12-21T19:57

2022-12-21T19:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бюджеты городских округов Подмосковья в 2022 году увеличились на 18,1 миллиарда рублей благодаря сделкам по аренде и продаже недвижимости. Подобные цифры озвучили в ходе расширенного совещания в Доме правительства Московской области, сообщил телеканал "360".Зампред правительства региона Анна Кротова подчеркнула, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в бюджет поступило на 400 миллионов рублей больше за счет сделок с недвижимостью.Она обратила внимание на тот факт, что в регионе удалось перевыполнить планы по предоставлению земли врачам и многодетным семьям, а также по программе дачной амнистии.Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова затронула вопрос предоставления земельных услуг жителям. По ее словам, количество предоставленных электронных услуг, связанных с земельными участками, увеличилось на 70 тысяч в сравнении с прошлогодними показателями. Адигамова пояснила, что в регионе продолжается цифровизация данной области.Министр вручила почетные дипломы представителям округов, которые отличились наилучшими показателями в текущем году. Награждение провели в конце мероприятия.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)