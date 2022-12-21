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Пензенская область остается в лидерах по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 21.12.2022
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Пензенская область
https://ria.ru/20221221/natsproekt-1840376080.html
Пензенская область остается в лидерах по реализации дорожного нацпроекта
Пензенская область остается в лидерах по реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 21.12.2022
Пензенская область остается в лидерах по реализации дорожного нацпроекта
Пензенская область в очередной раз вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:56
2022-12-21T20:56
пензенская область
пензенская область
олег мельниченко
россия
пенза
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ПЕНЗА, 21 дек - РИА Новости. Пензенская область в очередной раз вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Пензенская область вошла в список регионов-лидеров, которые успешно выполнили все задачи по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году. С гордостью получил из рук первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко и заместителя председателя правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина диплом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды. Считаю это заслуженной оценкой нашего упорного труда", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, Пензенская область уже не первый год становится лидером по реализации нацпроекта БКД. "В копилке Пензенской области - пять "золотых катков". Благодаря участию в проекте за шесть лет - с 2017 года - нам удалось отремонтировать и построить более 850 километров дорог. И на этом мы останавливаться не планируем. Будем продолжать держать планку регионов-лидеров и делать все, чтобы создавать безопасные условия для передвижения пензенцев. Забота о наших гражданах - всегда на первом месте", - подчеркнул глава региона. Губернатор отметил, что за текущий год в регионе приведены в порядок 134 километра дорог, выполнен большой объем работ на капиталоемких объектах. "В частности, с опережением графика идем по третьему этапу реконструкции улицы 40 Лет Октября. Уже в следующем году планируем сдать объект. Кроме того, в эксплуатацию введена обновленная дорога на проспекте Строителей в районе улицы 65 Лет Победы, выполнен капремонт двух мостов - в Пензе и Кузнецке. Продолжаем работы и на мостах в Нижнеломовском и Кузнецком районах, планируем завершить их в следующем году", - пояснил Мельниченко. Он уточнил, что в этом году на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было направлено свыше 2,5 миллиарда рублей. "Ремонтные работы велись на 130 объектах. В результате до 65,8% увеличилась доля автодорог, соответствующих нормативным показателям. Это объекты регионального и межмуниципального значения, почти 2,5 тысячи километров... На территории Пензенской агломерации данный показатель превысил 75%, что соответствует 773 километрам", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
https://ria.ru/20221221/melnichenko-1840229173.html
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пензенская область, олег мельниченко, россия, пенза
Пензенская область, Пензенская область, Олег Мельниченко, Россия, Пенза
20:56 21.12.2022
 
Пензенская область остается в лидерах по реализации дорожного нацпроекта

Мельниченко: Пензенская область остается в лидерах по реализации дорожного нацпроекта

CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
Пенза. Архивное фото
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ПЕНЗА, 21 дек - РИА Новости. Пензенская область в очередной раз вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Пензенская область вошла в список регионов-лидеров, которые успешно выполнили все задачи по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году. С гордостью получил из рук первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко и заместителя председателя правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина диплом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды. Считаю это заслуженной оценкой нашего упорного труда", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 13:43Пензенская область
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По его словам, Пензенская область уже не первый год становится лидером по реализации нацпроекта БКД.
"В копилке Пензенской области - пять "золотых катков". Благодаря участию в проекте за шесть лет - с 2017 года - нам удалось отремонтировать и построить более 850 километров дорог. И на этом мы останавливаться не планируем. Будем продолжать держать планку регионов-лидеров и делать все, чтобы создавать безопасные условия для передвижения пензенцев. Забота о наших гражданах - всегда на первом месте", - подчеркнул глава региона.
Губернатор отметил, что за текущий год в регионе приведены в порядок 134 километра дорог, выполнен большой объем работ на капиталоемких объектах. "В частности, с опережением графика идем по третьему этапу реконструкции улицы 40 Лет Октября. Уже в следующем году планируем сдать объект. Кроме того, в эксплуатацию введена обновленная дорога на проспекте Строителей в районе улицы 65 Лет Победы, выполнен капремонт двух мостов - в Пензе и Кузнецке. Продолжаем работы и на мостах в Нижнеломовском и Кузнецком районах, планируем завершить их в следующем году", - пояснил Мельниченко.
Он уточнил, что в этом году на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было направлено свыше 2,5 миллиарда рублей. "Ремонтные работы велись на 130 объектах. В результате до 65,8% увеличилась доля автодорог, соответствующих нормативным показателям. Это объекты регионального и межмуниципального значения, почти 2,5 тысячи километров... На территории Пензенской агломерации данный показатель превысил 75%, что соответствует 773 километрам", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
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Пензенская областьПензенская областьОлег МельниченкоРоссияПенза
 
 
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