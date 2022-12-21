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Моор призвал менять методики работы с детьми с деструктивным поведением - РИА Новости, 21.12.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221221/metodiki-1840360682.html
Моор призвал менять методики работы с детьми с деструктивным поведением
Моор призвал менять методики работы с детьми с деструктивным поведением - РИА Новости, 21.12.2022
Моор призвал менять методики работы с детьми с деструктивным поведением
Пришло время пересмотреть методики работы с детьми, склонными к деструктивному поведению, поскольку модель такого поведения молодежи сегодня существенно... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:15
2022-12-21T19:15
тюменская область
александр моор
тюменская область
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Пришло время пересмотреть методики работы с детьми, склонными к деструктивному поведению, поскольку модель такого поведения молодежи сегодня существенно отличается от модели десятилетней давности, считает губернатор Тюменской области Александр Моор. В среду в Москве прошел семинар-совещание по подготовке к Госсовету РФ "О реализации молодежной политики в современных условиях". В нем в числе других глав регионов участвовал Моор. В частности, он принимал участие в обсуждении способов профилактики деструктивного поведения в молодежной среде. "Сейчас система работы с такой категорией молодежи в нашей стране выстроена таким образом, что задействовано большое количество структур, большое количество людей. И сегодня обсуждая эту тему, мы говорили о том, что модель деструктивного поведения сегодняшней молодежи существенно отличается от модели поведения молодежи, которая была, скажем, в 10-х годах и даже в 90-х. Это говорит о том, что жизнь меняется, возникают новые вызовы. Мы понимаем, что есть новые вызовы в связи с геополитическими событиями. Поэтому во многом требуется пересмотр методики работы с такими детьми", - сказал Моор журналистам. Он отметил, что в стране есть позитивный региональный опыт, который "требует консолидации и использования в более широком контексте". "Обсуждается разработка комплексной программы, которая бы включала в себя самые разные направления, не только работу с детьми, но и работу с родителями, поскольку воспитание в семье, обучение и просвещение родителей воспитанию детей - очень важный фактор работы для профилактики поведения детей", - уточнил губернатор. По словам Моора, в Тюменской области есть свои позитивные практики, которые можно применять в других регионах. "В зоне особого внимания у нас находятся малообеспеченные семьи и семьи неблагополучные… У нас есть банк данных таких семей. За каждой семьей закреплен куратор, и мы прогнозируем возможное поведение детей и занимаемся их профилактикой. Есть еще несколько других решений и опыта, связанных с анализом контента в интернете, в социальных сетях, чтобы выявлять деструктивные попытки или предрасположенность к совершению таких поступков", - пояснил глава Тюменской области.
https://ria.ru/20201007/obrazovanie-1578604711.html
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александр моор, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область
19:15 21.12.2022
 
Моор призвал менять методики работы с детьми с деструктивным поведением

Нужно менять методики работы с детьми с деструктивным поведением – тюменский губернатор

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Пришло время пересмотреть методики работы с детьми, склонными к деструктивному поведению, поскольку модель такого поведения молодежи сегодня существенно отличается от модели десятилетней давности, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.
В среду в Москве прошел семинар-совещание по подготовке к Госсовету РФ "О реализации молодежной политики в современных условиях". В нем в числе других глав регионов участвовал Моор. В частности, он принимал участие в обсуждении способов профилактики деструктивного поведения в молодежной среде.
"Сейчас система работы с такой категорией молодежи в нашей стране выстроена таким образом, что задействовано большое количество структур, большое количество людей. И сегодня обсуждая эту тему, мы говорили о том, что модель деструктивного поведения сегодняшней молодежи существенно отличается от модели поведения молодежи, которая была, скажем, в 10-х годах и даже в 90-х. Это говорит о том, что жизнь меняется, возникают новые вызовы. Мы понимаем, что есть новые вызовы в связи с геополитическими событиями. Поэтому во многом требуется пересмотр методики работы с такими детьми", - сказал Моор журналистам.
Он отметил, что в стране есть позитивный региональный опыт, который "требует консолидации и использования в более широком контексте". "Обсуждается разработка комплексной программы, которая бы включала в себя самые разные направления, не только работу с детьми, но и работу с родителями, поскольку воспитание в семье, обучение и просвещение родителей воспитанию детей - очень важный фактор работы для профилактики поведения детей", - уточнил губернатор.
По словам Моора, в Тюменской области есть свои позитивные практики, которые можно применять в других регионах. "В зоне особого внимания у нас находятся малообеспеченные семьи и семьи неблагополучные… У нас есть банк данных таких семей. За каждой семьей закреплен куратор, и мы прогнозируем возможное поведение детей и занимаемся их профилактикой. Есть еще несколько других решений и опыта, связанных с анализом контента в интернете, в социальных сетях, чтобы выявлять деструктивные попытки или предрасположенность к совершению таких поступков", - пояснил глава Тюменской области.
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