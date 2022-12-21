https://ria.ru/20221221/mestorozhdenie-1840214147.html

Путин примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения

Путин примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения - РИА Новости, 21.12.2022

Путин примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения

Президент России Владимир Путин в среду примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:44

2022-12-21T12:44

2022-12-21T14:06

экономика

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин посредством ВКС примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию этого уникального месторождения", - сказал Песков, отметив, что это очень значимое событие для отрасли и всей российской экономики. Для подачи газа Ковыктинского месторождения в "Силу Сибири" был построен участок "Ковыкта – Чаянда" протяженностью 804 км. Это второй участок газопровода "Сила Сибири", по которому газ поставляется в Китай.По его словам, на связи с российским президентом будут глава "Газпрома" Алексей Миллер и иркутский губернатор.

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экономика, цены на нефть, владимир путин, алексей миллер, россия, газпром, китай, сила сибири — 2