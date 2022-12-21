https://ria.ru/20221221/mestorozhdenie-1840214147.html
Путин примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения
Путин примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения - РИА Новости, 21.12.2022
Путин примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения
Президент России Владимир Путин в среду примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:44
2022-12-21T12:44
2022-12-21T14:06
экономика
цены на нефть
владимир путин
алексей миллер
россия
газпром
китай
сила сибири — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин посредством ВКС примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию этого уникального месторождения", - сказал Песков, отметив, что это очень значимое событие для отрасли и всей российской экономики. Для подачи газа Ковыктинского месторождения в "Силу Сибири" был построен участок "Ковыкта – Чаянда" протяженностью 804 км. Это второй участок газопровода "Сила Сибири", по которому газ поставляется в Китай.По его словам, на связи с российским президентом будут глава "Газпрома" Алексей Миллер и иркутский губернатор.
https://ria.ru/20221221/moskvich-1840212722.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, алексей миллер, россия, газпром, китай, сила сибири — 2
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Газпром, Китай, Сила Сибири — 2
12:44 21.12.2022 (обновлено: 14:06 21.12.2022)
Путин примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения
Песков: Путин в среду примет участие в вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения