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МИД Греции заявил о необходимости деэскалации напряженности в Косово - РИА Новости, 21.12.2022
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МИД Греции заявил о необходимости деэскалации напряженности в Косово
МИД Греции заявил о необходимости деэскалации напряженности в Косово - РИА Новости, 21.12.2022
МИД Греции заявил о необходимости деэскалации напряженности в Косово
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил о необходимости снизить напряженность в Косово и призвал всех проявлять прагматизм и конструктивный настрой. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:35
2022-12-21T17:35
в мире
здоровье - общество
никос дендиас
кириакос мицотакис
греция
албания
тирана (город)
евросоюз
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АФИНЫ, 21 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил о необходимости снизить напряженность в Косово и призвал всех проявлять прагматизм и конструктивный настрой. Об этом Дендиас сказал после завершения переговоров с министром иностранных дел Албании Олтой Джачкой в Тиране. До этого Дендиас посетил Белград и Приштину. "Стабильность, процветание, мирное сосуществование являются нашим главным приоритетом, как и европейская перспектива Западных Балкан. Это большой вызов, и мы должны успешно с ним справиться. У нас впереди вполне конкретный шаг, мы должны добиться деэскалации напряженности на севере Косово. Всем нужно проявлять прагматизм, конструктивный настрой, предпринимать правильные действия. На встречах, которые я провел в Приштине, а также в Белграде, подчеркивалась необходимость продолжения диалога между Белградом и Приштиной с целью достижения всеобъемлющего решения", - сказал Дендиас. Он сообщил, что в Тиране обсуждались и двусторонние отношения, в том числе обращение в суд по вопросу исключительной экономической зоны. Греция и Албания договорились в октябре 2020 года направить в Международный суд в Гааге вопрос о делимитации морских зон между двумя странами. Греции и Албания заключили в 2009 году соглашение о разграничении ИЭЗ, однако затем албанский парламент его отменил. По мнению греческих СМИ, это было сделано под давлением Турции. Дендиас сказал, что обсуждалась также роль греческого национального меньшинства в Албании и албанской общины в Греции, и сообщил, что в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит районы с греческим меньшинством. Глава МИД Греции заявил, что Афины поддерживают европейскую перспективу Албании и решительно поддерживают вступление в ЕС всех Западных Балкан. "Я хотел бы подтвердить отсюда, в Тиране, абсолютную готовность моей страны оказать Албании любую помощь в присоединении в любой области, которые вы найдете полезными", - сказал Дендиас.
https://ria.ru/20221220/obvinenie-1840070347.html
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в мире, здоровье - общество, никос дендиас, кириакос мицотакис, греция, албания, тирана (город), евросоюз
В мире, Здоровье - Общество, Никос Дендиас, Кириакос Мицотакис, Греция, Албания, Тирана (город), Евросоюз
17:35 21.12.2022
 
МИД Греции заявил о необходимости деэскалации напряженности в Косово

Глава МИД Греции Дендиас заявил о необходимости деэскалации напряженности на севере Косово

© AP Photo / Marjan VuceticЗакрытый пограничный переход "Яринье" в Косово
Закрытый пограничный переход Яринье в Косово - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Marjan Vucetic
Закрытый пограничный переход "Яринье" в Косово. Архивное фото
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АФИНЫ, 21 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил о необходимости снизить напряженность в Косово и призвал всех проявлять прагматизм и конструктивный настрой. Об этом Дендиас сказал после завершения переговоров с министром иностранных дел Албании Олтой Джачкой в Тиране.
До этого Дендиас посетил Белград и Приштину.
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"Стабильность, процветание, мирное сосуществование являются нашим главным приоритетом, как и европейская перспектива Западных Балкан. Это большой вызов, и мы должны успешно с ним справиться. У нас впереди вполне конкретный шаг, мы должны добиться деэскалации напряженности на севере Косово. Всем нужно проявлять прагматизм, конструктивный настрой, предпринимать правильные действия. На встречах, которые я провел в Приштине, а также в Белграде, подчеркивалась необходимость продолжения диалога между Белградом и Приштиной с целью достижения всеобъемлющего решения", - сказал Дендиас.
Он сообщил, что в Тиране обсуждались и двусторонние отношения, в том числе обращение в суд по вопросу исключительной экономической зоны.
"Мы обсудили на политическом уровне очень важный вопрос, ускорение диалога на основе существующей политической договоренности в принципе, которую мы достигли здесь, в Тиране, два года назад, чтобы достичь компромисса, который позволит нам представить согласованное обращение в Международный суд Гааги по вопросу о разграничении ИЭЗ и континентального шельфа", - сообщил министр.
Греция и Албания договорились в октябре 2020 года направить в Международный суд в Гааге вопрос о делимитации морских зон между двумя странами. Греции и Албания заключили в 2009 году соглашение о разграничении ИЭЗ, однако затем албанский парламент его отменил. По мнению греческих СМИ, это было сделано под давлением Турции.
Дендиас сказал, что обсуждалась также роль греческого национального меньшинства в Албании и албанской общины в Греции, и сообщил, что в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит районы с греческим меньшинством.
Глава МИД Греции заявил, что Афины поддерживают европейскую перспективу Албании и решительно поддерживают вступление в ЕС всех Западных Балкан.
"Я хотел бы подтвердить отсюда, в Тиране, абсолютную готовность моей страны оказать Албании любую помощь в присоединении в любой области, которые вы найдете полезными", - сказал Дендиас.
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В миреЗдоровье - ОбществоНикос ДендиасКириакос МицотакисГрецияАлбанияТирана (город)Евросоюз
 
 
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