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Праздник света в Сеуле: кого можно встретить на фестивале фонарей - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
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Праздник света в Сеуле: кого можно встретить на фестивале фонарей
Праздник света в Сеуле: кого можно встретить на фестивале фонарей - РИА Новости, 21.12.2022
Праздник света в Сеуле: кого можно встретить на фестивале фонарей
Персонажи мультфильмов, животные и даже символ наступающего года — какие фигуры только не встретишь на традиционном фестивале фонарей в Сеуле. О том, что... РИА Новости, 21.12.2022
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Персонажи мультфильмов, животные и даже символ наступающего года — какие фигуры только не встретишь на традиционном фестивале фонарей в Сеуле. О том, что организаторы подготовили для гостей в этом году, — в фотоленте РИА Новости.
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19:54 21.12.2022 (обновлено: 20:03 21.12.2022)
 
Праздник света в Сеуле: кого можно встретить на фестивале фонарей

Опубликованы яркие кадры с фестиваля фонарей в Сеуле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Персонажи мультфильмов, животные и даже символ наступающего года — какие фигуры только не встретишь на традиционном фестивале фонарей в Сеуле. О том, что организаторы подготовили для гостей в этом году, — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Фестиваль фонарей в Сеуле проходит уже в 14-й раз. Изюминка этого года — нетипичное место проведения. Если раньше фигурки-фонарики зажигали на специальных платформах, расположенных на ручье Чхонгечхон, то теперь — на недавно реконструированной площади Кванхвамун.

Фестиваль фонарей в Сеуле, Южная Корея
1 из 5

Фестиваль фонарей в Сеуле проходит уже в 14-й раз. Изюминка этого года — нетипичное место проведения. Если раньше фигурки-фонарики зажигали на специальных платформах, расположенных на ручье Чхонгечхон, то теперь — на недавно реконструированной площади Кванхвамун.

© AFP 2022 / Jung Yeon-je
© AP Photo / Ahn Young-joon

Фонари установлены группами: одни рассказывают об истории Кореи, другие погружают в мир культуры. Есть герои из сказок и персонажи мультфильмов. Здесь можно встретить и символ наступающего года — огромного кролика с мешком подарков.

Фестиваль фонарей в Сеуле, Южная Корея
2 из 5

Фонари установлены группами: одни рассказывают об истории Кореи, другие погружают в мир культуры. Есть герои из сказок и персонажи мультфильмов. Здесь можно встретить и символ наступающего года — огромного кролика с мешком подарков.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Все фигурки изготовлены из ханджи — традиционной корейской бумаги. Благодаря такому материалу свечение мягкое, приглушенное, создает волшебную атмосферу.

Фестиваль фонарей в Сеуле, Южная Корея
3 из 5

Все фигурки изготовлены из ханджи — традиционной корейской бумаги. Благодаря такому материалу свечение мягкое, приглушенное, создает волшебную атмосферу.

© AFP 2022 / Jung Yeon-je
© AP Photo / Ahn Young-joon

Фестиваль продлится до 31 декабря. Посещение бесплатное. Приходить на площадь лучше всего после 18:00 — когда фигурки зажигаются.

Фестиваль фонарей в Сеуле, Южная Корея
4 из 5

Фестиваль продлится до 31 декабря. Посещение бесплатное. Приходить на площадь лучше всего после 18:00 — когда фигурки зажигаются.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Ahn Young-joon

Южная Корея открыта для россиян. Чтобы попасть в страну, нужно не менее чем за 72 часа до вылета заполнить анкету и получить разрешение на въезд. Никакие ковидные документы не требуются, виза тоже, если не собираетесь находиться там больше 60 дней. Билеты на рейсы с пересадкой стоят от 48 тысяч рублей с человека в одну сторону.

Фестиваль фонарей в Сеуле, Южная Корея
5 из 5

Южная Корея открыта для россиян. Чтобы попасть в страну, нужно не менее чем за 72 часа до вылета заполнить анкету и получить разрешение на въезд. Никакие ковидные документы не требуются, виза тоже, если не собираетесь находиться там больше 60 дней. Билеты на рейсы с пересадкой стоят от 48 тысяч рублей с человека в одну сторону.

© AP Photo / Ahn Young-joon
 
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