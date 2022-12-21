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Праздник света в Сеуле: кого можно встретить на фестивале фонарей

Праздник света в Сеуле: кого можно встретить на фестивале фонарей - РИА Новости, 21.12.2022

Праздник света в Сеуле: кого можно встретить на фестивале фонарей

Персонажи мультфильмов, животные и даже символ наступающего года — какие фигуры только не встретишь на традиционном фестивале фонарей в Сеуле. О том, что... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:54

2022-12-21T19:54

2022-12-21T20:03

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Персонажи мультфильмов, животные и даже символ наступающего года — какие фигуры только не встретишь на традиционном фестивале фонарей в Сеуле. О том, что организаторы подготовили для гостей в этом году, — в фотоленте РИА Новости.

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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