Праздник света в Сеуле: кого можно встретить на фестивале фонарей

Опубликованы яркие кадры с фестиваля фонарей в Сеуле
Фестиваль фонарей в Сеуле проходит уже в 14-й раз. Изюминка этого года — нетипичное место проведения. Если раньше фигурки-фонарики зажигали на специальных платформах, расположенных на ручье Чхонгечхон, то теперь — на недавно реконструированной площади Кванхвамун.
Фестиваль фонарей в Сеуле проходит уже в 14-й раз. Изюминка этого года — нетипичное место проведения. Если раньше фигурки-фонарики зажигали на специальных платформах, расположенных на ручье Чхонгечхон, то теперь — на недавно реконструированной площади Кванхвамун.
Фонари установлены группами: одни рассказывают об истории Кореи, другие погружают в мир культуры. Есть герои из сказок и персонажи мультфильмов. Здесь можно встретить и символ наступающего года — огромного кролика с мешком подарков.
Фонари установлены группами: одни рассказывают об истории Кореи, другие погружают в мир культуры. Есть герои из сказок и персонажи мультфильмов. Здесь можно встретить и символ наступающего года — огромного кролика с мешком подарков.
Все фигурки изготовлены из ханджи — традиционной корейской бумаги. Благодаря такому материалу свечение мягкое, приглушенное, создает волшебную атмосферу.
Все фигурки изготовлены из ханджи — традиционной корейской бумаги. Благодаря такому материалу свечение мягкое, приглушенное, создает волшебную атмосферу.
Фестиваль продлится до 31 декабря. Посещение бесплатное. Приходить на площадь лучше всего после 18:00 — когда фигурки зажигаются.
Фестиваль продлится до 31 декабря. Посещение бесплатное. Приходить на площадь лучше всего после 18:00 — когда фигурки зажигаются.
Южная Корея открыта для россиян. Чтобы попасть в страну, нужно не менее чем за 72 часа до вылета заполнить анкету и получить разрешение на въезд. Никакие ковидные документы не требуются, виза тоже, если не собираетесь находиться там больше 60 дней. Билеты на рейсы с пересадкой стоят от 48 тысяч рублей с человека в одну сторону.
Южная Корея открыта для россиян. Чтобы попасть в страну, нужно не менее чем за 72 часа до вылета заполнить анкету и получить разрешение на въезд. Никакие ковидные документы не требуются, виза тоже, если не собираетесь находиться там больше 60 дней. Билеты на рейсы с пересадкой стоят от 48 тысяч рублей с человека в одну сторону.