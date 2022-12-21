16:45 21.12.2022 (обновлено: 17:04 21.12.2022)
Жителям Эстонии предсказали тяжелые времена
ERR: жителей Эстонии ожидает резкое падение уровня жизни из-за роста цен и безработицы
Вид на исторический центр Таллина. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эстонцы могут столкнуться с резким падением уровня жизни из-за роста безработицы и цен, сообщает новостной портал ERR со ссылкой на экономический прогноз Банка Эстонии на 2023 год.
"Новый год жители Эстонии встретят в тяжелых экономических условиях. Возрастет безработица, цены поползут вверх, а увеличения доходов ждать не придется. Покупательная способность также сократится, поскольку у населения практически не осталось сбережений", — говорится в публикации.
По словам экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, отсроченное сокращение покупательной способности населения начнется с начала 2023 года.
"В этом году потребители уже использовали все свои накопления, что позволило им покупать больше товаров и услуг, несмотря на то, что доходы в таких темпах не росли. В новом году накоплений в тех же объемах не будет", — отметил он.
При этом, по мнению экспертов, во второй половине 2023 года ситуация должна стабилизироваться из-за роста средней зарплаты.
В Банке Эстонии также считают, что выйти на докризисный уровень благосостояния населения страна сможет лишь к 2025 году.
Ранее сообщалось, что Эстония оказалась единственной страной в мире, которая расходует на помощь Украине более одного процента ВВП.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.