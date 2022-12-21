https://ria.ru/20221221/estoniya-1840308676.html

Жителям Эстонии предсказали тяжелые времена

Жителям Эстонии предсказали тяжелые времена - РИА Новости, 21.12.2022

Жителям Эстонии предсказали тяжелые времена

Эстонцы могут столкнуться с резким падением уровня жизни из-за роста безработицы и цен, сообщает новостной портал ERR со ссылкой на экономический прогноз Банка... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:45

2022-12-21T16:45

2022-12-21T17:04

экономика

владимир путин

россия

эстония

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эстонцы могут столкнуться с резким падением уровня жизни из-за роста безработицы и цен, сообщает новостной портал ERR со ссылкой на экономический прогноз Банка Эстонии на 2023 год.По словам экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, отсроченное сокращение покупательной способности населения начнется с начала 2023 года."В этом году потребители уже использовали все свои накопления, что позволило им покупать больше товаров и услуг, несмотря на то, что доходы в таких темпах не росли. В новом году накоплений в тех же объемах не будет", — отметил он.При этом, по мнению экспертов, во второй половине 2023 года ситуация должна стабилизироваться из-за роста средней зарплаты.В Банке Эстонии также считают, что выйти на докризисный уровень благосостояния населения страна сможет лишь к 2025 году.Ранее сообщалось, что Эстония оказалась единственной страной в мире, которая расходует на помощь Украине более одного процента ВВП.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221221/shveytsariya-1840241329.html

https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html

россия

эстония

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, россия, эстония, украина, санкции в отношении россии