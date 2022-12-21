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В Донецке обстрелом ВСУ повредило шесть жилых домов и церковь - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/donetsk-1840152829.html
В Донецке обстрелом ВСУ повредило шесть жилых домов и церковь
В Донецке обстрелом ВСУ повредило шесть жилых домов и церковь - РИА Новости, 21.12.2022
В Донецке обстрелом ВСУ повредило шесть жилых домов и церковь
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Пролетарского района города со стороны Украины из РСЗО зафиксированы повреждения в шести жилых... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:23
2022-12-21T08:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Пролетарского района города со стороны Украины из РСЗО зафиксированы повреждения в шести жилых домах и церкви."Сегодня в 02:30 вражескими формированиями был нанесён удар по Пролетарскому району. В шести жилых домах по ул. Армавирской и ул. Литке повреждено остекление, линия электропередач и газовая труба. Также пострадало остекление церкви по ул. Робеспьера", - написал Кулемзин в телеграм-канале.Позднее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнило, что речь идет о шести многоквартирных домах на улицах Армавирская и Литке и церкви Христа спасителя.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 02.30 украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка 3 ракеты из РСЗО.
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происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
08:23 21.12.2022 (обновлено: 08:36 21.12.2022)
 
В Донецке обстрелом ВСУ повредило шесть жилых домов и церковь

Мэр Кулемзин сообщил о повреждениях в шести домах и церкви в Донецке после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Представитель СК фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель СК фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Пролетарского района города со стороны Украины из РСЗО зафиксированы повреждения в шести жилых домах и церкви.
"Сегодня в 02:30 вражескими формированиями был нанесён удар по Пролетарскому району. В шести жилых домах по ул. Армавирской и ул. Литке повреждено остекление, линия электропередач и газовая труба. Также пострадало остекление церкви по ул. Робеспьера", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
Позднее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнило, что речь идет о шести многоквартирных домах на улицах Армавирская и Литке и церкви Христа спасителя.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 02.30 украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка 3 ракеты из РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк
 
 
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