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В Донецке обстрелом ВСУ повредило шесть жилых домов и церковь

В Донецке обстрелом ВСУ повредило шесть жилых домов и церковь - РИА Новости, 21.12.2022

В Донецке обстрелом ВСУ повредило шесть жилых домов и церковь

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Пролетарского района города со стороны Украины из РСЗО зафиксированы повреждения в шести жилых... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:23

2022-12-21T08:23

2022-12-21T08:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Пролетарского района города со стороны Украины из РСЗО зафиксированы повреждения в шести жилых домах и церкви."Сегодня в 02:30 вражескими формированиями был нанесён удар по Пролетарскому району. В шести жилых домах по ул. Армавирской и ул. Литке повреждено остекление, линия электропередач и газовая труба. Также пострадало остекление церкви по ул. Робеспьера", - написал Кулемзин в телеграм-канале.Позднее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнило, что речь идет о шести многоквартирных домах на улицах Армавирская и Литке и церкви Христа спасителя.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 02.30 украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка 3 ракеты из РСЗО.

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк