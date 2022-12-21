08:23 21.12.2022 (обновлено: 08:36 21.12.2022)
В Донецке обстрелом ВСУ повредило шесть жилых домов и церковь
Мэр Кулемзин сообщил о повреждениях в шести домах и церкви в Донецке после обстрела ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Представитель СК фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Пролетарского района города со стороны Украины из РСЗО зафиксированы повреждения в шести жилых домах и церкви.
"Сегодня в 02:30 вражескими формированиями был нанесён удар по Пролетарскому району. В шести жилых домах по ул. Армавирской и ул. Литке повреждено остекление, линия электропередач и газовая труба. Также пострадало остекление церкви по ул. Робеспьера", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
Позднее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнило, что речь идет о шести многоквартирных домах на улицах Армавирская и Литке и церкви Христа спасителя.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 02.30 украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка 3 ракеты из РСЗО.