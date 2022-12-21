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Билайн лидирует в скорости интернета и надежности в метро Москвы - РИА Новости, 21.12.2022
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Билайн лидирует в скорости интернета и надежности в метро Москвы
Билайн лидирует в скорости интернета и надежности в метро Москвы - РИА Новости, 21.12.2022
Билайн лидирует в скорости интернета и надежности в метро Москвы
Билайн второй год подряд занимает лидирующую позицию по средней скорости скачивания контента на станциях и в тоннелях московского метро, сообщает ПАО... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:00
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новости компаний - экономика
билайн
москва
вымпелком
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Билайн второй год подряд занимает лидирующую позицию по средней скорости скачивания контента на станциях и в тоннелях московского метро, сообщает ПАО "ВымпелКом" со ссылкой на декабрьское исследование агентства "Телеком Дейли"."Так, по результатам проведенного исследования, по средней скорости скачивания контента во время движения поездов билайн на первом месте с показателем в 100 Мбит/с, что почти в два раза выше, чем в прошлом году. А скорость на станциях метро достигает 207 Мбит/с. Кроме этого, у билайн выросла и скорость загрузки контента в сеть до 32,7 Мбит/с (19 Мбит/с — годом ранее)", - говорится в сообщении. Кроме этого, билайн занимает лидирующую позицию по показателю непрерывности связи во время движения поездов.Как отметили в компании, по итогам ноября 2022 года клиенты билайн использовали почти на 40% больше интернет-трафика в столичном метро, чем за этот же период годом ранее."В этом году для удержания высоких стандартов качества связи билайн мы не только строили новые базовые станции, но и расширили возможности сети за счет дополнительной частотной емкости - L900. Технические специалисты компании вывели в эфир 237 новых базовых станций в этом диапазоне, которые позволили увеличить надежность сети и ее доступность в тоннелях", - прокомментировал директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.
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новости компаний - экономика, билайн, москва, вымпелком
Новости компаний - Экономика, Билайн, Москва, ВымпелКом
10:00 21.12.2022
 

Билайн лидирует в скорости интернета и надежности в метро Москвы

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкДевушка на станции Московского метрополитена
Девушка на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Девушка на станции Московского метрополитена
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Билайн второй год подряд занимает лидирующую позицию по средней скорости скачивания контента на станциях и в тоннелях московского метро, сообщает ПАО "ВымпелКом" со ссылкой на декабрьское исследование агентства "Телеком Дейли".
"Так, по результатам проведенного исследования, по средней скорости скачивания контента во время движения поездов билайн на первом месте с показателем в 100 Мбит/с, что почти в два раза выше, чем в прошлом году. А скорость на станциях метро достигает 207 Мбит/с. Кроме этого, у билайн выросла и скорость загрузки контента в сеть до 32,7 Мбит/с (19 Мбит/с — годом ранее)", - говорится в сообщении. Кроме этого, билайн занимает лидирующую позицию по показателю непрерывности связи во время движения поездов.
Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now
14 декабря, 17:21
Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now
Как отметили в компании, по итогам ноября 2022 года клиенты билайн использовали почти на 40% больше интернет-трафика в столичном метро, чем за этот же период годом ранее.
"В этом году для удержания высоких стандартов качества связи билайн мы не только строили новые базовые станции, но и расширили возможности сети за счет дополнительной частотной емкости - L900. Технические специалисты компании вывели в эфир 237 новых базовых станций в этом диапазоне, которые позволили увеличить надежность сети и ее доступность в тоннелях", - прокомментировал директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.
 
Новости компаний - ЭкономикаБилайнМоскваВымпелКом
 
 
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