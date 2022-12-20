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В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/vodosnabzhenie-1839989889.html
В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения
В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения - РИА Новости, 20.12.2022
В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения
Система водоснабжения Киева восстановлена, но нужно время, чтобы все горожане это ощутили, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:12
2022-12-20T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
виталий кличко
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Система водоснабжения Киева восстановлена, но нужно время, чтобы все горожане это ощутили, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Ранее во вторник в Киевской горадминистрации сообщили о возможных перебоях с водоснабжением. "Систему водоснабжения Киева восстановили. Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но требуется определенное время, чтобы вода дошла до всех потребителей. Вода уже постепенно появляется в домах киевлян", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20221220/kiev-1839987072.html
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в мире, жкх, виталий кличко, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Виталий Кличко, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
14:12 20.12.2022
 
В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения

Мэр Кличко: система водоснабжения Киева восстановлена

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Система водоснабжения Киева восстановлена, но нужно время, чтобы все горожане это ощутили, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
Ранее во вторник в Киевской горадминистрации сообщили о возможных перебоях с водоснабжением.
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"Систему водоснабжения Киева восстановили. Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но требуется определенное время, чтобы вода дошла до всех потребителей. Вода уже постепенно появляется в домах киевлян", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВиталий КличкоКиевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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