https://ria.ru/20221220/vodosnabzhenie-1839989889.html
В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения
В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения - РИА Новости, 20.12.2022
В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения
Система водоснабжения Киева восстановлена, но нужно время, чтобы все горожане это ощутили, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:12
2022-12-20T14:12
2022-12-20T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
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виталий кличко
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Система водоснабжения Киева восстановлена, но нужно время, чтобы все горожане это ощутили, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Ранее во вторник в Киевской горадминистрации сообщили о возможных перебоях с водоснабжением. "Систему водоснабжения Киева восстановили. Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но требуется определенное время, чтобы вода дошла до всех потребителей. Вода уже постепенно появляется в домах киевлян", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20221220/kiev-1839987072.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Виталий Кличко, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения
Мэр Кличко: система водоснабжения Киева восстановлена