https://ria.ru/20221220/vodosnabzhenie-1839989889.html

В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения

В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения - РИА Новости, 20.12.2022

В Киеве сообщили о восстановлении системы водоснабжения

Система водоснабжения Киева восстановлена, но нужно время, чтобы все горожане это ощутили, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:12

2022-12-20T14:12

2022-12-20T14:12

специальная военная операция на украине

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виталий кличко

киев

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Система водоснабжения Киева восстановлена, но нужно время, чтобы все горожане это ощутили, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Ранее во вторник в Киевской горадминистрации сообщили о возможных перебоях с водоснабжением. "Систему водоснабжения Киева восстановили. Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но требуется определенное время, чтобы вода дошла до всех потребителей. Вода уже постепенно появляется в домах киевлян", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20221220/kiev-1839987072.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

украина

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в мире, жкх, виталий кличко, киев, украина, вооруженные силы рф