https://ria.ru/20221220/ubiystvo-1840117179.html
Прокуратура запросила пожизненное для убийцы двух девочек в Рыбинске
Прокуратура запросила пожизненное для убийцы двух девочек в Рыбинске - РИА Новости, 20.12.2022
Прокуратура запросила пожизненное для убийцы двух девочек в Рыбинске
Гособвинитель Пётр Федоренко запросил пожизненное лишение свободы для обвиняемого в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги в Рыбинске Виталия... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:54
2022-12-20T20:54
2022-12-20T20:54
происшествия
рыбинск
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Гособвинитель Пётр Федоренко запросил пожизненное лишение свободы для обвиняемого в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги в Рыбинске Виталия Молчанова, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ярославской области. Ранее во вторник пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова сообщила журналистам, что состоялись прения по уголовному делу в отношении Виталия Молчанова. 23 декабря подсудимому будет предоставлено последнее слово. В областной прокуратуре сообщили РИА Новости, что в ходе прений сторона обвинения озвучила запрашиваемое для подсудимого наказание. "Гособвинитель Пётр Федоренко запросил пожизненное лишение свободы", - сказали в областной прокуратуре. Молчанова судят за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. При этом сообщалось, что прекращено уголовное дело о надругательстве над телами девочек в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Все заседания проходят в закрытом режиме. Прокурор заявлял журналистам, что в суде Молчанов признал вину в полном объеме. В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. По данным СК РФ, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших. Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Молчанова начали судить как невменяемого, но с третьей экспертизы он все-таки был признан человеком, который на момент совершения преступления осознавал свои действия.
https://ria.ru/20221220/sud-1840099466.html
https://ria.ru/20221028/ubiytsa-1827532481.html
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происшествия, рыбинск, ярославль, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рыбинск, Ярославль, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура запросила пожизненное для убийцы двух девочек в Рыбинске
Прокуратура запросила пожизненное для обвиняемого в убийстве двух девочек под Ярославлем
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Гособвинитель Пётр Федоренко запросил пожизненное лишение свободы для обвиняемого в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги в Рыбинске Виталия Молчанова, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ярославской области.
Ранее во вторник пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова сообщила журналистам, что состоялись прения по уголовному делу в отношении Виталия Молчанова. 23 декабря подсудимому будет предоставлено последнее слово.
В областной прокуратуре сообщили РИА Новости, что в ходе прений сторона обвинения озвучила запрашиваемое для подсудимого наказание. "Гособвинитель Пётр Федоренко запросил пожизненное лишение свободы", - сказали в областной прокуратуре.
Молчанова судят за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. При этом сообщалось, что прекращено уголовное дело о надругательстве над телами девочек в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Все заседания проходят в закрытом режиме. Прокурор заявлял журналистам, что в суде Молчанов признал вину в полном объеме.
В Рыбинске
в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области
после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
По данным СК РФ
, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших.
Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами.
Молчанова начали судить как невменяемого, но с третьей экспертизы он все-таки был признан человеком, который на момент совершения преступления осознавал свои действия.