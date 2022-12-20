https://ria.ru/20221220/svatovo-1839892113.html

В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение

В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение - РИА Новости, 20.12.2022

В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение

Почтовое отделение было повреждено в понедельник в результате обстрела Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T07:28

2022-12-20T07:28

2022-12-20T07:28

специальная военная операция на украине

сватово

украина

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Почтовое отделение было повреждено в понедельник в результате обстрела Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Накануне ведомство сообщало, что украинские войска выпустили один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово. "В результате обстрелов в населенного пункта Сватово повреждено отделение почтовой связи", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221219/obstrel-1839660770.html

сватово

украина

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сватово, украина, луганская народная республика