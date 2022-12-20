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В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение
В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение - РИА Новости, 20.12.2022
В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение
Почтовое отделение было повреждено в понедельник в результате обстрела Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T07:28
2022-12-20T07:28
2022-12-20T07:28
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сватово
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Почтовое отделение было повреждено в понедельник в результате обстрела Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Накануне ведомство сообщало, что украинские войска выпустили один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово. "В результате обстрелов в населенного пункта Сватово повреждено отделение почтовой связи", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221219/obstrel-1839660770.html
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сватово, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Украина, Луганская Народная Республика
В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение
Почтовое отделение было повреждено в понедельник из-за обстрела Сватово со стороны ВСУ