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В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/svatovo-1839892113.html
В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение
В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение - РИА Новости, 20.12.2022
В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение
Почтовое отделение было повреждено в понедельник в результате обстрела Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T07:28
2022-12-20T07:28
специальная военная операция на украине
сватово
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Почтовое отделение было повреждено в понедельник в результате обстрела Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Накануне ведомство сообщало, что украинские войска выпустили один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово. "В результате обстрелов в населенного пункта Сватово повреждено отделение почтовой связи", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221219/obstrel-1839660770.html
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сватово, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Украина, Луганская Народная Республика
07:28 20.12.2022
 
В Сватово из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено почтовое отделение

Почтовое отделение было повреждено в понедельник из-за обстрела Сватово со стороны ВСУ

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Почтовое отделение было повреждено в понедельник в результате обстрела Сватово украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Накануне ведомство сообщало, что украинские войска выпустили один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово.
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 10:29Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР
"В результате обстрелов в населенного пункта Сватово повреждено отделение почтовой связи", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеСватовоУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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