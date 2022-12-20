https://ria.ru/20221220/stroitelstvo-1839917313.html

Завершается строительство блока ультрафиолетового обеззараживания на ЛОС

Завершается строительство блока ультрафиолетового обеззараживания на ЛОС - РИА Новости, 20.12.2022

Завершается строительство блока ультрафиолетового обеззараживания на ЛОС

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС) в Москве завершают строительство нового блока... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:34

2022-12-20T10:34

2022-12-20T10:34

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС) в Москве завершают строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжается реализация крупнейшего инфраструктурного проекта - модернизация Люберецких очистных сооружений. Работы выполняются в соответствии с графиком и будут завершены в 2023 году. В настоящее время ведем строительство дополнительного блока ультрафиолетового обеззараживания мощностью 1 миллион кубометров в сутки, через него будет проходить уже очищенная вода перед выпуском в Москву-реку", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что новый объект дополнит существующие аналогичные сооружения, которые очищают воду перед возвращением в реку Пехорку. Таким образом, оба водовыпуска ЛОС будут оснащены современной системой обеззараживания. "Возведено здание нового блока, проложены подводящие и отводящие каналы, завершается монтаж инженерных систем, отделка внутренних помещений, установлены системы ультрафиолетового обеззараживания на основе модулей УФ-ламп. Общий объем выполненных работ оценивается в 90%, завершим их до конца этого года, на финальном этапе проведем благоустройство прилегающей территории", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что благодаря проводимой реконструкции ЛОС возвращаемая в природу вода по ряду ключевых показателей уже чище речной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва