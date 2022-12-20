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Завершается строительство блока ультрафиолетового обеззараживания на ЛОС - РИА Новости, 20.12.2022
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Завершается строительство блока ультрафиолетового обеззараживания на ЛОС
Завершается строительство блока ультрафиолетового обеззараживания на ЛОС - РИА Новости, 20.12.2022
Завершается строительство блока ультрафиолетового обеззараживания на ЛОС
Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС) в Москве завершают строительство нового блока... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:34
2022-12-20T10:34
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС) в Москве завершают строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжается реализация крупнейшего инфраструктурного проекта - модернизация Люберецких очистных сооружений. Работы выполняются в соответствии с графиком и будут завершены в 2023 году. В настоящее время ведем строительство дополнительного блока ультрафиолетового обеззараживания мощностью 1 миллион кубометров в сутки, через него будет проходить уже очищенная вода перед выпуском в Москву-реку", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что новый объект дополнит существующие аналогичные сооружения, которые очищают воду перед возвращением в реку Пехорку. Таким образом, оба водовыпуска ЛОС будут оснащены современной системой обеззараживания. "Возведено здание нового блока, проложены подводящие и отводящие каналы, завершается монтаж инженерных систем, отделка внутренних помещений, установлены системы ультрафиолетового обеззараживания на основе модулей УФ-ламп. Общий объем выполненных работ оценивается в 90%, завершим их до конца этого года, на финальном этапе проведем благоустройство прилегающей территории", - рассказал Бирюков. Он подчеркнул, что благодаря проводимой реконструкции ЛОС возвращаемая в природу вода по ряду ключевых показателей уже чище речной.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
10:34 20.12.2022
 

Завершается строительство блока ультрафиолетового обеззараживания на ЛОС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС) в Москве завершают строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается реализация крупнейшего инфраструктурного проекта - модернизация Люберецких очистных сооружений. Работы выполняются в соответствии с графиком и будут завершены в 2023 году. В настоящее время ведем строительство дополнительного блока ультрафиолетового обеззараживания мощностью 1 миллион кубометров в сутки, через него будет проходить уже очищенная вода перед выпуском в Москву-реку", - отметил Бирюков.
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Заммэра пояснил, что новый объект дополнит существующие аналогичные сооружения, которые очищают воду перед возвращением в реку Пехорку. Таким образом, оба водовыпуска ЛОС будут оснащены современной системой обеззараживания.
"Возведено здание нового блока, проложены подводящие и отводящие каналы, завершается монтаж инженерных систем, отделка внутренних помещений, установлены системы ультрафиолетового обеззараживания на основе модулей УФ-ламп. Общий объем выполненных работ оценивается в 90%, завершим их до конца этого года, на финальном этапе проведем благоустройство прилегающей территории", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что благодаря проводимой реконструкции ЛОС возвращаемая в природу вода по ряду ключевых показателей уже чище речной.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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