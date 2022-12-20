https://ria.ru/20221220/soyuz-1840033279.html

В "Роскосмосе" отметили, что "Союз" может полететь к МКС пустым

В "Роскосмосе" отметили, что "Союз" может полететь к МКС пустым - РИА Новости, 20.12.2022

В "Роскосмосе" отметили, что "Союз" может полететь к МКС пустым

Следующий пилотируемый российский корабль отправится к МКС в беспилотном варианте, если понадобится забрать экипаж "Союза МС-22" с разгерметизированной системой РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:16

2022-12-20T16:16

2022-12-20T16:16

космос - риа наука

анна кикина

юрий борисов (роскосмос)

сша

роскосмос

наса

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Следующий пилотируемый российский корабль отправится к МКС в беспилотном варианте, если понадобится забрать экипаж "Союза МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "У нас есть запасной вариант. Будет подготовлен корабль "Союз МС-23", который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж. Ну, естественно, в беспилотном же режиме вернется "Союз МС-22", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Ранее Борисов сообщил, что дальнейшие планы по работе с "Союзом МС-22" будут определены 27 декабря. Если понадобится, "Союз МС-23" можно подготовить к пуску 19 феврале, а не 16 марта, как сейчас прописано в плане. Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в "Роскосмосе". Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС. Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.

https://ria.ru/20221220/roskosmos-1839933829.html

https://ria.ru/20221219/soyuz-1839776833.html

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космос - риа наука, анна кикина, юрий борисов (роскосмос), сша, роскосмос, наса