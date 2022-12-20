Рейтинг@Mail.ru
В "Роскосмосе" отметили, что "Союз" может полететь к МКС пустым - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/soyuz-1840033279.html
В "Роскосмосе" отметили, что "Союз" может полететь к МКС пустым
В "Роскосмосе" отметили, что "Союз" может полететь к МКС пустым - РИА Новости, 20.12.2022
В "Роскосмосе" отметили, что "Союз" может полететь к МКС пустым
Следующий пилотируемый российский корабль отправится к МКС в беспилотном варианте, если понадобится забрать экипаж "Союза МС-22" с разгерметизированной системой РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:16
2022-12-20T16:16
космос - риа наука
анна кикина
юрий борисов (роскосмос)
сша
роскосмос
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817644589_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_8ceb38ed45b4cecba69df88418d8abac.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Следующий пилотируемый российский корабль отправится к МКС в беспилотном варианте, если понадобится забрать экипаж "Союза МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "У нас есть запасной вариант. Будет подготовлен корабль "Союз МС-23", который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж. Ну, естественно, в беспилотном же режиме вернется "Союз МС-22", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Ранее Борисов сообщил, что дальнейшие планы по работе с "Союзом МС-22" будут определены 27 декабря. Если понадобится, "Союз МС-23" можно подготовить к пуску 19 феврале, а не 16 марта, как сейчас прописано в плане. Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в "Роскосмосе". Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС. Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.
https://ria.ru/20221220/roskosmos-1839933829.html
https://ria.ru/20221219/soyuz-1839776833.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817644589_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_774a20ccd9da3d09e51ebb638addc138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, анна кикина, юрий борисов (роскосмос), сша, роскосмос, наса
Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Юрий Борисов (Роскосмос), США, Роскосмос, НАСА
16:16 20.12.2022
 
В "Роскосмосе" отметили, что "Союз" может полететь к МКС пустым

Гендиректор "Роскосмоса": "Союз" полетит к МКС пустым, если понадобится забрать экипаж

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУстановка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22"
Установка ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-22 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Следующий пилотируемый российский корабль отправится к МКС в беспилотном варианте, если понадобится забрать экипаж "Союза МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"У нас есть запасной вариант. Будет подготовлен корабль "Союз МС-23", который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж. Ну, естественно, в беспилотном же режиме вернется "Союз МС-22", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Вчера, 11:27
В "Роскосмосе" прокомментировали участие США в ситуации с "Союзом МС-22"
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Ранее Борисов сообщил, что дальнейшие планы по работе с "Союзом МС-22" будут определены 27 декабря. Если понадобится, "Союз МС-23" можно подготовить к пуску 19 феврале, а не 16 марта, как сейчас прописано в плане.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.
Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в "Роскосмосе". Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.
Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.
Запуск ракеты-носителя Союз - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 16:40Наука
Корабль на замену "Союз МС-22" могут подготовить к 19 февраля
 
Космос - РИА НаукаАнна КикинаЮрий Борисов (Роскосмос)СШАРоскосмосНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала