https://ria.ru/20221220/skandal-1840118452.html

Фигуранты коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания

Фигуранты коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания - РИА Новости, 20.12.2022

Фигуранты коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания

Фигуранты коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания, сообщило во вторник бельгийское издание LeSoir со ссылкой на документы следствия. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T21:04

2022-12-20T21:04

2022-12-20T21:04

в мире

роберта метсола

брюссель

катар

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Фигуранты коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания, сообщило во вторник бельгийское издание LeSoir со ссылкой на документы следствия. В частности, занимавшая до недавнего времени должность заместителя председателя Европарламента гражданка Греции Ева Кайли призналась, что передала своему отцу в Брюсселе портфель с наличными евро, которые он должен был спрятать. Она также призналась, что эти средства были в ее квартире. Ранее отец политика был задержан полицией с крупной суммой наличных денег в одной из гостиниц Брюсселя. В свою очередь, бывший депутат Европарламента гражданин Италии Антонио Панцери, которого считают организатором коррупционных схем, частично признал свою причастность к скандалу, связанному с вмешательством Катара и Марокко в дела ЕС, утверждает издание. Панцери задержали в его квартире в Брюсселе, где было обнаружено 600 тысяч евро наличными. В документах расследования также фигурируют имена еще трех евродепутатов, которые могут быть причастны к коррупции. В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идёт о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. На прошлой неделе стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. Также бельгийские СМИ сообщают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко. Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что намерена "восстановить репутацию" этого важного европейского института, который оказался вовлечен в один из самых громких за последние годы коррупционных скандалов. В частности, она намерена предложить изменить порядок взаимодействия депутатов с представителями иностранных государств и организаций. Предложенная реформа включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы с иностранными государствами, пересмотр свода правил поведения депутатов.

https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838092899.html

https://ria.ru/20221213/kayli-1838283531.html

https://ria.ru/20221212/orban-1838143139.html

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катар

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в мире, роберта метсола, брюссель, катар, марокко, европарламент, евросоюз