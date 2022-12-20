Фигуранты коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания
LeSoir: фигуранты коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Фигуранты коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания, сообщило во вторник бельгийское издание LeSoir со ссылкой на документы следствия.
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Ранее отец политика был задержан полицией с крупной суммой наличных денег в одной из гостиниц Брюсселя.
В свою очередь, бывший депутат Европарламента гражданин Италии Антонио Панцери, которого считают организатором коррупционных схем, частично признал свою причастность к скандалу, связанному с вмешательством Катара и Марокко в дела ЕС, утверждает издание. Панцери задержали в его квартире в Брюсселе, где было обнаружено 600 тысяч евро наличными.
В документах расследования также фигурируют имена еще трех евродепутатов, которые могут быть причастны к коррупции.
В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
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Речь идёт о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу.
На прошлой неделе стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте.
Также бельгийские СМИ сообщают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что намерена "восстановить репутацию" этого важного европейского института, который оказался вовлечен в один из самых громких за последние годы коррупционных скандалов. В частности, она намерена предложить изменить порядок взаимодействия депутатов с представителями иностранных государств и организаций. Предложенная реформа включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы с иностранными государствами, пересмотр свода правил поведения депутатов.