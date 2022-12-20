https://ria.ru/20221220/shebekino-1840025626.html

В Шебекино восстановили нарушенное после обстрела ВСУ электроснабжение

В Шебекино восстановили нарушенное после обстрела ВСУ электроснабжение - РИА Новости, 20.12.2022

В Шебекино восстановили нарушенное после обстрела ВСУ электроснабжение

Электроснабжение в городе Шебекино, нарушенное в результате обстрела украинскими военными, восстановлено, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:51

2022-12-20T15:51

2022-12-20T15:51

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

вячеслав гладков

шебекино

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Электроснабжение в городе Шебекино, нарушенное в результате обстрела украинскими военными, восстановлено, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сегодня губернатор информировал, что в результате обстрела города пострадал мужчина, он доставлен в районную областную больницу, нарушено электроснабжение. Без света оставалась одна треть жителей города. "Уточненная информация по обстрелу в Шебекинском округе. В настоящий момент идет перезапуск котельных. Подача электроэнергии для населения полностью восстановлена", - написал Гладков в телеграм-канале. ⠀Он уточнил, что осколками снарядов повреждены складские и производственные помещения на территории промзоны и два автомобиля. Шебекино находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, он неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Порядка 14 тысяч жителей остались без света в результате обстрела города в понедельник.

https://ria.ru/20221219/rakety-1839716736.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, жкх, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина