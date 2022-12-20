https://ria.ru/20221220/schelkovo-1839954841.html

Щелковские волонтеры приняли участие в благотворительном кадетском балу

Щелковские волонтеры приняли участие в благотворительном кадетском балу - РИА Новости, 20.12.2022

Щелковские волонтеры приняли участие в благотворительном кадетском балу

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Волонтеры молодежного центра "Навигатор" городского округа Щелково стали участниками Международного благотворительного кадетского... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:49

2022-12-20T12:49

2022-12-20T12:49

щелково

михаил матвеев

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Волонтеры молодежного центра "Навигатор" городского округа Щелково стали участниками Международного благотворительного кадетского бала, который состоялся в Гостином дворе в Москве, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.На бал съехались 1600 юношей и девушек из 74 регионов страны. В этом году на бал приехали жители Донецкой и Луганской Народных Республик. Дебютантами также стали ребята из Камчатского, Приморского, Забайкальского края, Магаданской и Сахалинской областей."Наши девушки очень усердно готовились к этому масштабному событию -несколько месяцев оттачивали танцевальное мастерство и разучивали хореографию. Это честь представлять Щелково и Подмосковье на Международном кадетском балу", - поделился впечатлениями о подготовке директор молодёжного центра "Навигатор" Михаил Матвеев, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20221209/schelkovo-1837544713.html

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, михаил матвеев