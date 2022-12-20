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Щелковские волонтеры приняли участие в благотворительном кадетском балу - РИА Новости, 20.12.2022
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Щелковские волонтеры приняли участие в благотворительном кадетском балу
Щелковские волонтеры приняли участие в благотворительном кадетском балу - РИА Новости, 20.12.2022
Щелковские волонтеры приняли участие в благотворительном кадетском балу
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Волонтеры молодежного центра "Навигатор" городского округа Щелково стали участниками Международного благотворительного кадетского... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:49
2022-12-20T12:49
щелково
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Волонтеры молодежного центра "Навигатор" городского округа Щелково стали участниками Международного благотворительного кадетского бала, который состоялся в Гостином дворе в Москве, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.На бал съехались 1600 юношей и девушек из 74 регионов страны. В этом году на бал приехали жители Донецкой и Луганской Народных Республик. Дебютантами также стали ребята из Камчатского, Приморского, Забайкальского края, Магаданской и Сахалинской областей."Наши девушки очень усердно готовились к этому масштабному событию -несколько месяцев оттачивали танцевальное мастерство и разучивали хореографию. Это честь представлять Щелково и Подмосковье на Международном кадетском балу", - поделился впечатлениями о подготовке директор молодёжного центра "Навигатор" Михаил Матвеев, слова которого приводит пресс-служба.
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щелково, михаил матвеев
Щелково, Михаил Матвеев
12:49 20.12.2022
 

Щелковские волонтеры приняли участие в благотворительном кадетском балу

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкVII Международный благотворительный кадетский бал в Гостином дворе в Москве
VII Международный благотворительный кадетский бал в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
VII Международный благотворительный кадетский бал в Гостином дворе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Волонтеры молодежного центра "Навигатор" городского округа Щелково стали участниками Международного благотворительного кадетского бала, который состоялся в Гостином дворе в Москве, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
На бал съехались 1600 юношей и девушек из 74 регионов страны. В этом году на бал приехали жители Донецкой и Луганской Народных Республик. Дебютантами также стали ребята из Камчатского, Приморского, Забайкальского края, Магаданской и Сахалинской областей.
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Булгаков: театральный сквер в Щелково станет новой точкой притяжения
"Наши девушки очень усердно готовились к этому масштабному событию -несколько месяцев оттачивали танцевальное мастерство и разучивали хореографию. Это честь представлять Щелково и Подмосковье на Международном кадетском балу", - поделился впечатлениями о подготовке директор молодёжного центра "Навигатор" Михаил Матвеев, слова которого приводит пресс-служба.
 
ЩелковоМихаил Матвеев
 
 
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